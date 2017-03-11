Прокуратура направит ходатайство в РФ о допросе Януковича — ГПУ

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Прокуратура планирует направить ходатайство в генпрокуратуру Российской Федерации о допросе экс-президента Украины Виктора Януковича на российской территории. Об этом субботу сообщил начальник департамента спецрасследований ГП Украины Сергей Горбатюк, передает «112 Украина».

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Горбатюк напомнил, что генпрокуратура на днях получила ответ от ГП РФ о готовности рассмотреть возможность допроса Януковича на территории РФ в присутствии украинских правоохранителей, и речь идет об уголовном деле по подозрению Януковича в государственной измене. Он напомнил, что это дело расследует военная прокуратура.

«Конечно, в нашем департаменте открыт также ряд уголовной производств. Это производства, в частности, в противодействии протестным акциям, Российская Федерация, непосредственно ее Генеральная прокуратура, отказала в выдаче, в экстрадиции, бывшего президента, сославшись якобы на признаки политического преследования. Поэтому нами готовится ходатайство о допросе его (Януковича — Ред.) как подозреваемого для того, чтобы эти материалы были привлечены к тем расследованиям, которые есть у нас», — сказал Горбатюк.

По его словам, такой допрос будет происходить на территории РФ, а кто его будет проводить — должна решать российская сторона.

«Мы только говорим, что такие следственные действия должны быть, чтобы обеспечить подозреваемому лицу допрос по обстоятельствам, в которых он обвиняется. А каким способом, согласно международным договорам, решает иностранная сторона: или самостоятельно, или запросят следователей, или предложат провести видеоконференцию», — сказал он.