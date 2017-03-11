Соколов: РФ и Египет согласовали итоговую версию протокола по авиабезопасности

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Россия и Египет в целом согласовали итоговую версию протокола по авиабезопасности, который позволит двум странам возобновить авиасообщение, остается лишь договориться о дате и месте подписания документа, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

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«Она (египетская сторона — прим. ТАСС) просто пока не обозначила дату, место, и время для подписания этого соглашения, а так все вопросы согласованы», — пояснил министр, отвечая на соответствующий вопрос.

В феврале правительство РФ одобрило протокол по авиабезопасности между Москвой и Каиром, подготовленный Минтрансом России. Российские и египетские авиакомпании смогут осуществлять полеты между двумя странами только при условии заключения соглашения об авиабезопасности со специальным российским юрлицом, следует из документа.

Как отмечается в документе, российское юридическое лицо возьмет на себя функции по контролю за авиабезопасностью. Работники этого юрлица будут привлекаться Росавиацией. Это юрлицо сможет контролировать процедуры обеспечения авиабезопасности в отношении воздушных судов, пассажиров, груза, багажа, почты, бортового питания и бортовых запасов, следующих на территорию РФ.

Конкретных сроков по возобновлению авиасообщения с Египтом на данный момент нет.