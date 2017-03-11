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19:18 (мск), источник: Publika.md

Минэкономики готовит поправки к закону о внутренней торговле

Сети магазинов обяжут отдать 50% места на полках товарам местного производства. Речь идет о молочной и мясной продукции, яйцах, консервах, овощах и фруктах. Так министерство экономики хочет стимулировать развитие местного бизнеса.

Источник: Publika.md

Сейчас молдавские производители продовольственных товаров отправляют 85% продукции на экспорт. Власти считают, что введение обязательной квоты для сетевых магазинов повысит конкурентоспособность товаров местного производства.

«Мы вводим более ясную систему регулирования и хотим помочь отечественным производителям, в первую очередь — малым предприятиям. Должно быть обеспечено 50% места на прилавках магазинов. Это будет достаточным стимулом для местных производителей, гарантией того, что у них будет рынок сбыта», — сказал министр Октавиан Калмык.

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Поставщики подтверждают — новые правила помогут развивать производство.

«Если нам обеспечат эти 50%, и рынок останется стабильным, можно будет направить часть доходов на модернизацию предприятий. Мы недостаточно конкурентоспособны на рынках ЕС, поскольку у нас пока не соблюдаются все стандарты», — отметила директор Ассоциации производителей молока Каролина Линте.

«Перерабатывающая промышленность в Молдове недостаточно развита, здесь необходима поддержка государства. Такие квоты обеспечат, по меньшей мере, выход на рынок».

В закон о внутренней торговле внесут и другие поправки. В частности, за скоропортящиеся товары ретейлеры должны будут рассчитываться с поставщиками за неделю. И чем больше срок годности продукта, тем больше отсрочка. Сейчас она составляет 30 дней для всех типов товара.

«В торговле будет порядок. Магазины будут заказывать столько товаров, сколько они в состоянии продать без возврата», — добавила директор Ассоциации производителей молока.

Рабочая группа при минэкономики рассмотрит предложения участников рынка и предложит финальный вариант проекта в ближайшее время.

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