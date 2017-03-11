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19:43 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Гройсман назвал «торговую» блокаду попыткой заблокировать экономический рост

Гройсман заявил, что попытки заблокировать железнодорожные перегоны — это попытки заблокировать наш экономический рост.

Источник: Telegraf.com.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что блокирование железнодорожных путей на Донбассе, которое длится с конца января и уже привело к обострению ситуации с поставками угля, имеет целью не наведение порядка на линии разграничения, а остановку экономического роста страны. Об этом Гройсман написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«То, что происходит сегодня, — это попытки заблокировать не железнодорожные перегоны, а это попытки заблокировать наш экономический рост, который начал восстанавливаться. Делается это способом, характерным именно для гибридной войны — используются внутренние противоречия и конфликты. Я надеюсь, что количество тех, кто понимает, что недопустимо разрушать государство изнутри, будет становиться все больше», — отметил глава правительства.

Как сообщалось, ранее Гройсман заявлял, что из-за энергетической блокады Украина теряет 2−4 млрд грн ежемесячно. В конце января участники АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных переходов, по которым уголь марки антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. По данным правительства, все поставки были остановлены 10 февраля. Также участники блокады заявляли о намерениях перекрыть все железнодорожные станции и автодороги на линии разграничения.

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