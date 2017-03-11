Гройсман назвал «торговую» блокаду попыткой заблокировать экономический рост
Гройсман заявил, что попытки заблокировать железнодорожные перегоны — это попытки заблокировать наш экономический рост.
Гройсман заявил, что попытки заблокировать железнодорожные перегоны — это попытки заблокировать наш экономический рост.
«То, что происходит сегодня, — это попытки заблокировать не железнодорожные перегоны, а это попытки заблокировать наш экономический рост, который начал восстанавливаться. Делается это способом, характерным именно для гибридной войны — используются внутренние противоречия и конфликты. Я надеюсь, что количество тех, кто понимает, что недопустимо разрушать государство изнутри, будет становиться все больше», — отметил глава правительства.
Как сообщалось, ранее Гройсман заявлял, что