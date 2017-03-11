Гройсман назвал «торговую» блокаду попыткой заблокировать экономический рост

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что блокирование железнодорожных путей на Донбассе, которое длится с конца января и уже привело к обострению ситуации с поставками угля, имеет целью не наведение порядка на линии разграничения, а остановку экономического роста страны. Об этом Гройсман написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«То, что происходит сегодня, — это попытки заблокировать не железнодорожные перегоны, а это попытки заблокировать наш экономический рост, который начал восстанавливаться. Делается это способом, характерным именно для гибридной войны — используются внутренние противоречия и конфликты. Я надеюсь, что количество тех, кто понимает, что недопустимо разрушать государство изнутри, будет становиться все больше», — отметил глава правительства.