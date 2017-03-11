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19:40 (мск), источник: Informburo.kz

В МИД РК прокомментировали требование вооружённой оппозиции Сирии

В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что пока официальных заявлений о переносе даты третьего раунда переговоров в Астане не поступало.

Источник: Informburo.kz

В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали требование вооружённой оппозиции Сирии о переносе даты третьего раунда Астанинского процесса. По словам руководителя пресс-службы МИД РК Ануара Жайнакова, ведомство пока не получало уведомления о переносе или отмене межсирийских переговоров, сообщает агентство «Интерфакс Казахстан».

«Мы пока не получали никакого уведомления. Мы по-прежнему готовимся на указанные даты. Если будут изменения, сообщим. Пока нет изменений: отмены или переноса», — сообщил Ануар Жайнаков.

Третий раунд переговоров по Сирии в Астане запланирован на 14—15 марта. 11 марта представители Свободной армии Сирии выдвинули ряд новых условий для участия в третьем раунде переговоров в Астане. Сирийская оппозиция отметила, что необходимо соблюсти четыре пункта: перенести дату встречи в Астане на время после завершения перемирия, объявленного с 7 по 20 марта, продолжение встреч связать с оценкой результатов режима прекращения огня и его соблюдения. Россия, Турция и Иран подтвердили своё участие в переговорах. Также приглашены представители ООН, США и Иордании.

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