В МИД РК прокомментировали требование вооружённой оппозиции Сирии
В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что пока официальных заявлений о переносе даты третьего раунда переговоров в Астане не поступало.
В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что пока официальных заявлений о переносе даты третьего раунда переговоров в Астане не поступало.
В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали требование вооружённой оппозиции Сирии о переносе даты третьего раунда Астанинского процесса. По словам руководителя
«Мы пока не получали никакого уведомления. Мы
Третий раунд переговоров по Сирии в Астане запланирован на