В МИД РК прокомментировали требование вооружённой оппозиции Сирии

В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали требование вооружённой оппозиции Сирии о переносе даты третьего раунда Астанинского процесса. По словам руководителя пресс-службы МИД РК Ануара Жайнакова, ведомство пока не получало уведомления о переносе или отмене межсирийских переговоров, сообщает агентство «Интерфакс Казахстан».

«Мы пока не получали никакого уведомления. Мы по-прежнему готовимся на указанные даты. Если будут изменения, сообщим. Пока нет изменений: отмены или переноса», — сообщил Ануар Жайнаков.