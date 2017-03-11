Генпрокуратура хочет допросить Януковича в России

Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины собирается направить ходатайство в Генпрокуратуру России о допросе бывшего президента Виктора Януковича на российской территории в качестве подозреваемого по двум уголовным производствам — противодействие протестным акциям и создание преступной группировки.

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«Те документы (письмо от Генпрокуратуры РФ о готовности рассмотреть возможность допроса Януковича на территории РФ в присутствии украинских правоохранителей — УНИАН) были получены в рамках расследования уголовного производства по подозрению Виктора Януковича в государственной измене. Этот эпизод расследуют следователи прокуроры Главной военной прокуратуры», — сказал Горбатюк.

«Конечно, в нашем департаменте открыт ряд уголовных производств. Это производство, в частности, в противодействии протестным акциям. Российская Федерация, ее Генеральная прокуратура отказала в выдаче, в экстрадиции бывшего президента, ссылаясь якобы на признаки политического преследования. Поэтому нами готовится ходатайство о допросе его в качестве подозреваемого для того, чтобы эти материалы были приобщены к имеющимся у нас расследованиям», — отметил он.

Горбатюк подчеркнул, что по уголовному производству по подозрению Януковича в госизмене будут принимать решение следователи прокуроры Главной военной прокуратуры ГПУ, а его департамент готовит документы по двум другим уголовным производствам.

«Что касается тех обвинений, которые расследуются нашим департаментом, то соответствующие ходатайства о допросе в каждом производстве, где сообщено о подозрении, в частности, в противодействии протестным акциям и в создании и деятельности преступной группировки», — уточнил он.

По словам Горбатюка, допрос будет проходить на территории Российской Федерации, а кто его будет проводить должна решать российская сторона.

«Мы только говорим, что такие следственные действия должны быть, чтобы обеспечить подозреваемому лицу допрос по обстоятельствам, по которым он обвиняется. А каким способом, согласно международным договорам, решает иностранная сторона: или самостоятельно, или пригласят следователей, или предложат провести видеоконференцию», — сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее защита Януковича заявляла, что ГПУ не может начать заочный процесс по его делу, пока не проведет с ним следственные действия.