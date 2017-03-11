В ЕС нет «плана Б» в случае нератификации Нидерландами Соглашения об ассоциации с Украиной — посол

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли надеется, что Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) успешно ратифицирует Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, потому что в ЕС нет плана «Б».

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

«У нас нет плана “Б” по простой причине, что для нас оно должно быть ратифицировано. Так что мы надеемся, что Сенат ратифицирует это Соглашение. 27 стран-членов ратифицировали. Европейский парламент ратифицировал и Верховная Рада ратифицировала. Оно должна быть ратифицировано», — заявил Мингарелли.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов поддержала закон, внесенный правительством страны, с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

Документ должна ратифицировать верхняя палата (Сенат). Предполагается, что Сенат рассмотрит ратификацию Соглашения об ассоциации после запланированных на 15 марта парламентских выборов. Источник в дипломатических кругах сообщил УНИАН, что Сенат Нидерландов в апреле поддержит ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

На сегодняшний день Нидерланды — единственная страна ЕС из 28 стран-членов, которая до сих пор не ратифицировала документ.

По результатам референдума, состоявшегося в апреле 2016 года, в котором приняли участие 32,28% избирателей, более 60% высказались против соглашения с Украиной. Референдум носил рекомендательный характер.