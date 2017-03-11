В ЕС нет «плана Б» в случае нератификации Нидерландами Соглашения об ассоциации с Украиной — посол
На сегодняшний день Нидерланды — единственная страна ЕС из 28
На сегодняшний день Нидерланды — единственная страна ЕС из 28
Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли надеется, что Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) успешно ратифицирует Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, потому что в ЕС нет плана «Б».
Об этом он сказал в интервью УНИАН.
«У нас нет плана “Б” по простой причине, что для нас оно должно быть ратифицировано. Так что мы надеемся, что Сенат ратифицирует это Соглашение. 27
Как сообщал УНИАН, 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов поддержала закон, внесенный правительством страны, с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации
Документ должна ратифицировать верхняя палата (Сенат). Предполагается, что Сенат рассмотрит ратификацию Соглашения об ассоциации после запланированных на 15 марта парламентских выборов. Источник в дипломатических кругах сообщил УНИАН, что Сенат Нидерландов в апреле поддержит ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.
На сегодняшний день Нидерланды — единственная страна ЕС из 28
По результатам референдума, состоявшегося в апреле 2016 года, в котором приняли участие 32,28% избирателей, более 60% высказались против соглашения с Украиной. Референдум носил рекомендательный характер.