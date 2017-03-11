Порошенко, Аваков и Садовый обсудили за чаем блокаду ОРДЛО

«Утром я разговаривал с Аваковым. Когда мы были у Авакова, министр сообщил, что президент знает о нашей встрече и приглашает меня на чай. Это было спонтанное приглашение», — отметил Садовый. По словам мэра Львова, встреча с Порошенко происходила в присутствии министра внутренних дел.

«Мы достаточно долго говорили на разные темы, разговор был очень непростой. Мой первый вопрос был о наших воинах, волонтерах, которые находятся в плену, как их освобождать. Президент высказал свое мнение, как он видит этот сложный процесс. Моя позиция проста — если надо поменять на наших ребят 100−200−300−400−500−600, надо менять! Надо освободить всех украинцев, которые оказались в беде», — сказал Садовый.

«Также мы говорили о блокаде, звучала фамилия Семенченко, Соболева, Пастуха, он аргументировал, что и как надо делать. Я имею свое понимание по этому поводу. Разговор был очень тяжелый, Аваков в основном слушал», — добавил он.

Напомним, ранее председатель партии «Самопомощь» Андрей Садовый заявил, что поддерживает действия депутатов Семена Семенченко и Егора Соболева, которые 19 февраля стали участниками столкновений в центре Киева на так называемом «блокадном» протесте. Президент Украины Петр Порошенко осуждает блокирование железной дороги на Донбассе, поскольку, по его словам, она наносит вред не оккупантам, а всей Украине.