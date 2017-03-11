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20:35 (мск), источник: УНИАН

Кабмин утвердил новый порядок формирования независимых набсоветов в госкомпаниях

Согласно решению правительства, независимые наблюдательные советы должны быть созданы в государственных унитарных предприятиях и хозяйственных обществах, в уставных капиталах которых 50%+ акций (долей) принадлежат государству, а также активы которых за последний год превышали 2 млрд грн, а чистый доход — 1,5 млрд грн.

Источник: УНИАН

Кабинет министров Украины утвердил новый порядок создания и функционирования независимых наблюдательных советов в государственных компаниях, предложенный Министерством экономического развития и торговли Украины.

Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.

Как отмечается, сформированные по новым правилам независимые наблюдательные советы будут формировать стратегию развития государственных компаний, назначать менеджмент, оценивать его работу и выбирать независимого аудитора для проведения проверки. «Таким образом, возможность политического вмешательства в работу госпредприятий почти нивелируется, а коррупционные риски значительно снижаются», — подчеркивают в министерстве.

Комментируя принятое решение, первый заместитель министра экономики Максим Нефедов отметил: «Порядки формирования независимых наблюдательных советов помогут сделать управление государственными предприятиями прозрачнее и намного эффективнее. Государственные компании — это бизнес, а не политика, поэтому мы должны минимизировать политическое давление на них. Наблюдательные советы как раз и призваны это сделать. Первые наблюдательные советы планируем сформировать в Укрпочте, Укргидроэнерго, Укрэнерго, аэропорту «Борисполь», «Укрзализныце».

Согласно решению правительства, независимые наблюдательные советы должны быть созданы в государственных унитарных предприятиях и хозяйственных обществах, в уставных капиталах которых 50%+ акций (долей) принадлежат государству, а также активы которых за последний год превышали 2 млрд грн, а чистый доход — 1,5 млрд грн. Всего под эти критерии подпадает 41 госкомпания, включая НАК «Нафтогаз Украины». В других унитарных компаниях и хозяйственных обществах необходимость существования независимого наблюдательного совета остается на усмотрение органов управления.

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