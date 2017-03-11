Кива заявил о готовности возглавить ГУ Нацполиции в Донецкой области вместо Аброськина: Ему будет найдена замена

Советник министра внутренних дел Илья Кива убежден, что в ближайшее время новоназначенному замглавы Нацполиции и руководителю ГУ НП в Донецкой области Вячеславу Аброськину найдут замену на второй должности, также он выразил готовность в случае соответствующего решения Арсена Авакова возглавить полицию Донбасса. Об этом Кива сказал в эфире телеканала «112 Украина» в субботу вечером.

«Я более чем уверен в том, что в ближайшее время Аброськину будет найдена замена. Поймите, Донецкий регион очень непростой, очень сложный. Там должен быть особый человек, который сможет на себя взять еще и груз войны. Не только борьбы с преступностью, но и груз войны. Поэтому я считаю, что в ближайшее время, когда будет найдена достойная замена, а я считаю, основной вопрос сейчас в этом, Аброськин займет свою новую должность полноценно и будет дальше исполнять на благо украинского народа борьбу с преступностью. Я считаю, его профессиональных черт достаточно для этой работы», — заявил Кива.