Кива заявил о готовности возглавить ГУ Нацполиции в Донецкой области вместо Аброськина: Ему будет найдена замена

Советник министра внутренних дел Илья Кива убежден, что в ближайшее время новоназначенному замглавы Нацполиции и руководителю ГУ НП в Донецкой области Вячеславу Аброськину найдут замену на второй должности, также он выразил готовность в случае соответствующего решения Арсена Авакова возглавить полицию Донбасса. Об этом Кива сказал в эфире телеканала «112 Украина» в субботу вечером.
«Я более чем уверен в том, что в ближайшее время Аброськину будет найдена замена. Поймите, Донецкий регион очень непростой, очень сложный. Там должен быть особый человек, который сможет на себя взять еще и груз войны. Не только борьбы с преступностью, но и груз войны. Поэтому я считаю, что в ближайшее время, когда будет найдена достойная замена, а я считаю, основной вопрос сейчас в этом, Аброськин займет свою новую должность полноценно и будет дальше исполнять на благо украинского народа борьбу с преступностью. Я считаю, его профессиональных черт достаточно для этой работы», — заявил Кива.
«Это очень сложная и для министра ситуация. Если мне поставят приказ, я поеду куда угодно, в данном случае я свои приказы не обсуждаю», — добавил он.
Советник Авакова добавил, что не вмешивается в кадровые решения министра.
«Если будет потребность, если он (Аваков, — ред.) посчитает это (назначение, — ред.) нужным и направит, то соберу вещи и поеду на фронт», — сказал он.
«Он знает о том, что я все могу», — добавил Кива.
Сегодня, 11 марта, глава ГУ Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин приказом главы МВД Арсена Авакова был назначен заместителем главы НПУ.
«Глава МВД Арсен Аваков подписал приказ о назначении генерала полиции третьего ранга Вячеслава Аброськина на должность заместителя председателя — начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области. Соответствующее представление о назначении внес глава Национальной полиции Украины генерал полиции третьего ранга Сергей Князев», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.