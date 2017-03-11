Алиханов: Янтарный бизнес — это хаос
Глава региона подчеркнул, что рынок должен формироваться и управляться «из кабинета генерального директора янтарного комбината».
Глава региона подчеркнул, что рынок должен формироваться и управляться «из кабинета генерального директора янтарного комбината».
Янтарный рынок должен формироваться и управляться «из кабинета генерального директора янтарного комбината». Об этом заявил врио губернатора Антон Алиханов в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».
— Янтарный бизнес — это же космос? — поинтересовался у главы региона журналист Сергей Брилёв во время съёмок в Калининградской области.
— Да уж….
—
— Янтарный бизнес — это хаос, — уточнил Алиханов.
На сегодняшний день доход от янтарной отрасли составляет в бюджете региона около одного процента. По мнению Антона Алиханова, эту цифру можно увеличить в
«Янтарный рынок должен управляться и формироваться из кабинета генерального директора янтарного комбината. Сейчас он формируется где угодно, но только не здесь», — отметил врио губернатора. Он заявил, что готов применять против «янтарной мафии» силовые методы и намерен существенно увеличить штрафы за нелегальную добычу сырца.