Алиханов: Янтарный бизнес — это хаос

Янтарный рынок должен формироваться и управляться «из кабинета генерального директора янтарного комбината». Об этом заявил врио губернатора Антон Алиханов в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

— Янтарный бизнес — это же космос? — поинтересовался у главы региона журналист Сергей Брилёв во время съёмок в Калининградской области.

— Да уж….

— Как-то вы так обречённо сказали, — заметил Брилёв.

— Янтарный бизнес — это хаос, — уточнил Алиханов.

На сегодняшний день доход от янтарной отрасли составляет в бюджете региона около одного процента. По мнению Антона Алиханова, эту цифру можно увеличить в четыре-пять раз.

«Янтарный рынок должен управляться и формироваться из кабинета генерального директора янтарного комбината. Сейчас он формируется где угодно, но только не здесь», — отметил врио губернатора. Он заявил, что готов применять против «янтарной мафии» силовые методы и намерен существенно увеличить штрафы за нелегальную добычу сырца.