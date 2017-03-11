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11 марта, источник: Калининград.Ru

Алиханов: Янтарный бизнес — это хаос

Глава региона подчеркнул, что рынок должен формироваться и управляться «из кабинета генерального директора янтарного комбината».

Янтарный рынок должен формироваться и управляться «из кабинета генерального директора янтарного комбината». Об этом заявил врио губернатора Антон Алиханов в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

— Янтарный бизнес — это же космос? — поинтересовался у главы региона журналист Сергей Брилёв во время съёмок в Калининградской области.

— Да уж….

— Как-то вы так обречённо сказали, — заметил Брилёв.

— Янтарный бизнес — это хаос, — уточнил Алиханов.

На сегодняшний день доход от янтарной отрасли составляет в бюджете региона около одного процента. По мнению Антона Алиханова, эту цифру можно увеличить в четыре-пять раз.

«Янтарный рынок должен управляться и формироваться из кабинета генерального директора янтарного комбината. Сейчас он формируется где угодно, но только не здесь», — отметил врио губернатора. Он заявил, что готов применять против «янтарной мафии» силовые методы и намерен существенно увеличить штрафы за нелегальную добычу сырца.

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