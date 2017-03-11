В США арестовали пробравшегося на территорию Белого дома мужчину

Источник: Reuters

Как рассказали собеседники телеканала, инцидент произошел «незадолго до полуночи», когда Трамп находился в Белом доме. По их данным, мужчина мог войти на территорию резиденции американского лидера с восточной стороны.

В связи с произошедшим, как сообщили CNN, в Белом доме был введен один их самых высоких уровней обеспечения безопасности Секретной службы — «оранжевый»

Трамп, как уточняет издание, проводил выходные в Вашингтоне и был предупрежден об инциденте поздно вечером в пятницу, 10 марта. Позже факт произошедшего официально подтвердили в Секретной службе, передавал Reuters. Мужчина, по информации сотрудников правопорядка, попал на территорию Белого дома в 23:38 по местному времени, после того как преодолел южное заграждение.

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