В США арестовали пробравшегося на территорию Белого дома мужчину

Как рассказали собеседники телеканала, инцидент произошел «незадолго до полуночи», когда Трамп находился в Белом доме. По их данным, мужчина мог войти на территорию резиденции американского лидера с восточной стороны.
В связи с произошедшим, как сообщили CNN, в Белом доме был введен один их самых высоких уровней обеспечения безопасности Секретной службы — «оранжевый»
Трамп, как уточняет издание, проводил выходные в Вашингтоне и был предупрежден об инциденте поздно вечером в пятницу, 10 марта.
Позже факт произошедшего официально подтвердили в Секретной службе, передавал Reuters. Мужчина, по информации сотрудников правопорядка, попал на территорию Белого дома в 23:38 по местному времени, после того как преодолел южное заграждение.
С собой у арестованного был рюкзак, в котором после проверки, по данным представителя Секретной службы Мартина Малхолланда, не был обнаружен «ни один опасный предмет».
Ранее мужчину, как уточнили сотрудники правоохранительных органов, также не арестовывали, и он никогда не был замешан в историях, которые могли бы повредить защите президента, его семьи или других должностных лиц.
Сам Трамп, как писал Reuters, затем заявил журналистам в начале встречи с членами кабмина и высокопоставленными сотрудниками Белого дома, что Секретная служба США сделала «фантастическую работу». Арестованного он назвал «проблемным человеком».