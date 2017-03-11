Прокурор Манхэттена отказался уйти в отставку по приказу Трампа
Москва. 11 марта. INTERFAX.RU — Прокурор Манхэттена Прит Бхарара отказался добровольно уйти в отставку по указу президента США Дональда Трампа, сообщает в субботу CNN.
Москва. 11 марта. INTERFAX.RU — Прокурор Манхэттена Прит Бхарара отказался добровольно уйти в отставку по указу президента США Дональда Трампа, сообщает в субботу CNN.
Сообщается, что Бхарара встречался с избранным президентом в ноябре и получил тогда обещание, что сохранит за собой место.
Поэтому теперь он отказывается покидать его по собственной инициативе, а это означает, что администрации Трампа, скорее всего, придется его уволить.
В пятницу стало известно, что Минюст США, следуя предписанию Белого дома, рекомендовал уйти в отставку 46 федеральным прокурорам, назначенным при администрации Барака Обамы.