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11 марта, источник: Интерфакс

Прокурор Манхэттена отказался уйти в отставку по приказу Трампа

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU — Прокурор Манхэттена Прит Бхарара отказался добровольно уйти в отставку по указу президента США Дональда Трампа, сообщает в субботу CNN.

Источник: AP 2017
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Сообщается, что Бхарара встречался с избранным президентом в ноябре и получил тогда обещание, что сохранит за собой место.

Поэтому теперь он отказывается покидать его по собственной инициативе, а это означает, что администрации Трампа, скорее всего, придется его уволить.

В пятницу стало известно, что Минюст США, следуя предписанию Белого дома, рекомендовал уйти в отставку 46 федеральным прокурорам, назначенным при администрации Барака Обамы.

Комментарии
7
Sergey
А с какой такой радости они должны уходить? Пусть Трампуша для начала докажет их несостоятельность, тогда и можно будет обсудить отставку. А все остальное это его хотелки, не более.
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Sergey
Да это всё понятно. ) Но в данной ситуации всё не так просто.
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Дроба
это, как у нас депутаты не хотели месяцами съезжать с квартир. ничего нового. привычка к шаре еще никого не красила.
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