Прокурор Манхэттена отказался уйти в отставку по приказу Трампа

Сообщается, что Бхарара встречался с избранным президентом в ноябре и получил тогда обещание, что сохранит за собой место.

Поэтому теперь он отказывается покидать его по собственной инициативе, а это означает, что администрации Трампа, скорее всего, придется его уволить.

В пятницу стало известно, что Минюст США, следуя предписанию Белого дома, рекомендовал уйти в отставку 46 федеральным прокурорам, назначенным при администрации Барака Обамы.