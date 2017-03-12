Додон встретится с Путиным на следующей неделе

— В Москве у нас запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, — сказал он.

Информацию для вышеуказанного информагентства подтвердил и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Ведется подготовка к визиту, — отметил он.