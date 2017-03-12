Додон встретится с Путиным на следующей неделе
Об этом в ходе эксклюзивного интервью для ТАСС заявил президент Республики Молдова Игорь Додон, сообщает Actualitati.md.
Об этом в ходе эксклюзивного интервью для ТАСС заявил президент Республики Молдова Игорь Додон, сообщает Actualitati.md.
— В Москве у нас запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, — сказал он.
Информацию для вышеуказанного информагентства подтвердил и
— Ведется подготовка к визиту, — отметил он.
Ранее Президент Республики Молдова говорил, что собирается нанести рабочий визит в Москву
— На следующей неделе, как и было запланировано ранее, совершу рабочий визит в Москву во главе делегации Молдовы, в составе которой будут советники президента, депутаты парламента, представители бизнеса и экономического сообщества страны, — говорил Додон.
Он также подчеркивал:
— Я продолжу поездки в Москву и буду продвигать интересы нашей страны, работать над укреплением стратегического партнерства с Российской Федерацией.
Президент Молдовы не поддержал рекомендации правительства госчиновникам избегать поездок в Россию