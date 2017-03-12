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00:12 (мск), источник: Actualitati.md

Додон встретится с Путиным на следующей неделе

Об этом в ходе эксклюзивного интервью для ТАСС заявил президент Республики Молдова Игорь Додон, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

—  В Москве у нас запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, — сказал он.

Информацию для вышеуказанного информагентства подтвердил и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

—  Ведется подготовка к визиту, — отметил он.

Ранее Президент Республики Молдова говорил, что собирается нанести рабочий визит в Москву 16—18 марта и, в частности, принять участие в бизнес-форуме.

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— На следующей неделе, как и было запланировано ранее, совершу рабочий визит в Москву во главе делегации Молдовы, в составе которой будут советники президента, депутаты парламента, представители бизнеса и экономического сообщества страны, — говорил Додон.

Он также подчеркивал:

—  Я продолжу поездки в Москву и буду продвигать интересы нашей страны, работать над укреплением стратегического партнерства с Российской Федерацией.

Президент Молдовы не поддержал рекомендации правительства госчиновникам избегать поездок в Россию из-за сложностей при пересечении границы.

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