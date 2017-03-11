В Украине появилась новая партия
В Украине появилась партия, которая хочет отменить институт президентства.
В Украине появилась партия, которая хочет отменить институт президентства.
В Украине появилась партия «Всеукраинский народный союз», лидером которой избран народный депутат VII созыва Виталий Грушевский. Как сообщается, учредительный съезд партии состоялся в субботу в Киеве.
Новая политическая сила не позиционирует себя в контексте
«Лидерская партия не имеет будущего. Региональные лидеры, объединяясь, выбирают себе координатора, но принцип такой: региональный лидер должен быть в каждой области», — сказал журналистам лидер партии Виталий Грушевский.
Среди программных принципов новой политсилы — утверждение принципа народовластия, отсутствие института президентства.