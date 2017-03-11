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11 марта, источник: Telegraf.com.ua

В Украине появилась новая партия

В Украине появилась партия, которая хочет отменить институт президентства.

Источник: Telegraf.com.ua

В Украине появилась партия «Всеукраинский народный союз», лидером которой избран народный депутат VII созыва Виталий Грушевский. Как сообщается, учредительный съезд партии состоялся в субботу в Киеве.

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Новая политическая сила не позиционирует себя в контексте какого-либо политического направления. Среди ее членов — аграрии, бизнесмены, ученые, представители творческой интеллигенции. Партийцы утверждают, что в центре их внимания — человек.

«Лидерская партия не имеет будущего. Региональные лидеры, объединяясь, выбирают себе координатора, но принцип такой: региональный лидер должен быть в каждой области», — сказал журналистам лидер партии Виталий Грушевский.

Среди программных принципов новой политсилы — утверждение принципа народовластия, отсутствие института президентства.

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