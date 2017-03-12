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01:19 (мск), источник: РИА Новости

Власти Турции перекрыли проходы в здания диппредставительств Нидерландов

АНКАРА, 11 мар — РИА Новости. Турецкая полиция перекрыла проход в здания диппредставительств Нидерландов в Анкаре и Стамбуле по соображениям безопасности после отмены голландскими властями визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.

Источник: Reuters

«По соображениям безопасности входы и выходы в посольство Нидерландов в Анкаре и генконсульство в Стамбуле заблокированы», — сообщил собеседник агентства.

Ранее стало известно о том, что при въезде в Нидерланды был задержан автомобиль, в котором находилась министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Саям Кайя. Агентство Anadolu сообщило, что полиция Нидерландов перекрыла дорогу у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме.

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В субботу Чавушоглу планировал посетить митинг в Роттердаме, чтобы убедить представителей турецкой диаспоры поддержать изменения в конституции Турции на референдуме. Он заявил, что намерен поехать в Роттердам, несмотря на запрет, и пригрозил введением санкций против страны в случае отказа на полет в Нидерланды.

После этого правительство этой страны отозвало разрешение на посадку самолета Чавушоглу в связи с «угрозой общественному порядку и безопасности» из-за возможного визита турецкого министра. Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. МИД Турции объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска.

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