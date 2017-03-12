Власти Турции перекрыли проходы в здания диппредставительств Нидерландов

Ранее стало известно о том, что при въезде в Нидерланды был задержан автомобиль , в котором находилась министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Саям Кайя. Агентство Anadolu сообщило, что полиция Нидерландов перекрыла дорогу у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме.

«По соображениям безопасности входы и выходы в посольство Нидерландов в Анкаре и генконсульство в Стамбуле заблокированы», — сообщил собеседник агентства.

В субботу Чавушоглу планировал посетить митинг в Роттердаме, чтобы убедить представителей турецкой диаспоры поддержать изменения в конституции Турции на референдуме. Он заявил, что намерен поехать в Роттердам, несмотря на запрет, и пригрозил введением санкций против страны в случае отказа на полет в Нидерланды.