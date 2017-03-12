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05:45 (мск), источник: РИА Новости

СМИ узнали о возможном отказе демократов от участия в расследовании по РФ

ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Ряд демократов из спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США может отказаться от участия в расследовании причастности России к влиянию на выборы, если сочтет его недостаточно тщательным и слишком «партийным», сообщила в субботу в электронной версии газета New York Times.

Источник: AP 2017

По ее данным, «демократы намерены бороться за вызов на слушания свидетелей и предоставление необходимых документов, включая налоговые декларации президента США Дональда Трампа, тогда как республиканцы препятствуют независимому внешнему расследованию беспрецедентного вторжения иностранной державы в американскую систему выборов».

Я не собираюсь участвовать в показушном мероприятии, которое не является серьезной попыткой расследования
Жаклин СпирЧлен палаты представителей

По ее словам, «если это расследование не является законным, всесторонним и глубоким, то почему мы должны в нем участвовать». Она также добавила, что все демократы в комитете, который контролируется республиканцами, могут выйти из расследования.

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Лидер демократов в комитете Адам Шифф назвал неочевидной возможность проведения заслуживающего доверия расследования, итоги которого могли бы удовлетворить сторонников обеих партий.

Как отмечает газета, «первым серьезным тестом в отношении расследования станут намеченные на 20 марта слушания в спецкомитете по разведке». По ее данным, «первоначальный список выступающих на них включает директора ФБР Джеймса Коми, бывшего директора национальной разведки Джеймса Клэппера и ряд других бывших чиновников.

Власти США обвинили РФ в попытке оказания влияния на президентские выборы, состоявшиеся в ноябре прошлого года. Россия неоднократно называла эти обвинения бездоказательными.

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