СМИ узнали о возможном отказе демократов от участия в расследовании по РФ

По ее данным, «демократы намерены бороться за вызов на слушания свидетелей и предоставление необходимых документов, включая налоговые декларации президента США Дональда Трампа, тогда как республиканцы препятствуют независимому внешнему расследованию беспрецедентного вторжения иностранной державы в американскую систему выборов».

Я не собираюсь участвовать в показушном мероприятии, которое не является серьезной попыткой расследования

По ее словам, «если это расследование не является законным, всесторонним и глубоким, то почему мы должны в нем участвовать». Она также добавила, что все демократы в комитете, который контролируется республиканцами, могут выйти из расследования.

Лидер демократов в комитете Адам Шифф назвал неочевидной возможность проведения заслуживающего доверия расследования, итоги которого могли бы удовлетворить сторонников обеих партий.

Как отмечает газета, «первым серьезным тестом в отношении расследования станут намеченные на 20 марта слушания в спецкомитете по разведке». По ее данным, «первоначальный список выступающих на них включает директора ФБР Джеймса Коми, бывшего директора национальной разведки Джеймса Клэппера и ряд других бывших чиновников.

Власти США обвинили РФ в попытке оказания влияния на президентские выборы, состоявшиеся в ноябре прошлого года. Россия неоднократно называла эти обвинения бездоказательными.