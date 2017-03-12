Times: Лондон после Brexit потребует вернуть $11 млрд, хранящихся в банке ЕС

ЛОНДОН, 12 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Великобритания потребует от ЕС после выхода из состава сообщества вернуть ей £9 млрд ($11 млрд), которые хранятся в Европейском инвестиционном банке. Об этом пишет газета The Sunday Times со ссылкой на экспертно-правовое заключение, сделанное по запросу правительства перед началом переговоров между Лондоном и Брюсселем об условиях Brexit.

В документе, подготовленном адвокатом от правящей Консервативной партии Мартином Хоувом, отмечается, что «правительство не только не имеет юридических обязательств платить хоть что-то Брюсселю, но ЕС должен также вернуть Великобритании ее долю участия в капитале Европейского инвестиционного банка», отмечает издание. По расчетам британских юристов, речь идет о £9−10 млрд.