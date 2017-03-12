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07:13 (мск), источник: ТАСС

Times: Лондон после Brexit потребует вернуть $11 млрд, хранящихся в банке ЕС

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз намерен потребовать от Лондона выплатить €60 млрд в качестве ранее взятых на себя обязательств.

Источник: AP 2017

ЛОНДОН, 12 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Великобритания потребует от ЕС после выхода из состава сообщества вернуть ей £9 млрд ($11 млрд), которые хранятся в Европейском инвестиционном банке. Об этом пишет газета The Sunday Times со ссылкой на экспертно-правовое заключение, сделанное по запросу правительства перед началом переговоров между Лондоном и Брюсселем об условиях Brexit.

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В документе, подготовленном адвокатом от правящей Консервативной партии Мартином Хоувом, отмечается, что «правительство не только не имеет юридических обязательств платить хоть что-то Брюсселю, но ЕС должен также вернуть Великобритании ее долю участия в капитале Европейского инвестиционного банка», отмечает издание. По расчетам британских юристов, речь идет о £9−10 млрд.

Ранее СМИ со ссылкой на европейских переговорщиков сообщали, что Евросоюз намерен потребовать от Лондона выплатить €60 млрд в качестве ранее взятых на себя обязательств, в том числе по пенсионным выплатам чиновникам ЕС. Позже британские газеты сообщили о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не намерена оплачивать этот многомиллиардный «счет за Brexit».

Официально переговоры между Лондоном и Брюсселем должны стартовать после того, как британский парламент даст Мэй соответствующие полномочия
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Согласно последней информации британских СМИ, законопроект о запуске процедуры Brexit имеет хорошие шансы на одобрение обеими палатами парламента в понедельник.

Таким образом, уже на следующий день, 14 марта, премьер-министр во время выступления в Палате общин может объявить о том, что она направила в Брюссель уведомление о начале реализации статьи 50 Лиссабонского договора о ЕС, запускающей процесс двухлетних переговоров о выходе Великобритании из состава Евросоюза.

Комментарии
2
Р.P.F
прибалтика и вернет.
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А Б
Процесс выхода Великобритании из ЕС ещё далеко не завершён, а сведение счётов между партнёрами уже начался. Совершенно очевидно, что в этой ситуации выигравших не будет. Именно поэтому развал ЕС будет являться трагедией не только для каждой отдельно взятой страны, но и для всей Европы в целом.
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