Times: Лондон после Brexit потребует вернуть $11 млрд, хранящихся в банке ЕС
Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз намерен потребовать от Лондона выплатить €60 млрд в качестве ранее взятых на себя обязательств.
Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз намерен потребовать от Лондона выплатить €60 млрд в качестве ранее взятых на себя обязательств.
ЛОНДОН, 12 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Великобритания потребует от ЕС после выхода из состава сообщества вернуть ей £9 млрд ($11 млрд), которые хранятся в Европейском инвестиционном банке. Об этом пишет газета The Sunday Times со ссылкой на
В документе, подготовленном адвокатом от правящей Консервативной партии Мартином Хоувом, отмечается, что «правительство не только не имеет юридических обязательств платить хоть
Ранее СМИ со ссылкой на европейских переговорщиков сообщали, что Евросоюз намерен потребовать от Лондона выплатить €60 млрд в качестве ранее взятых на себя обязательств, в том числе по пенсионным выплатам чиновникам ЕС. Позже британские газеты сообщили о том, что
Согласно последней информации британских СМИ, законопроект о запуске процедуры Brexit имеет хорошие шансы на одобрение обеими палатами парламента в понедельник.
Таким образом, уже на следующий день, 14 марта,