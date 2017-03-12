Проникший на территорию Белого дома мужчина назвал себя «другом президента»
Во время обыска при нем обнаружили письмо с упоминанием про «российских хакеров».
Во время обыска при нем обнаружили письмо с упоминанием про «российских хакеров».
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп назвал «фантастической» работу сотрудников своей секретной службы, задержавших человека, который сумел самовольно проникнуть на охраняемую территорию Белого дома, сообщило в субботу агентство Associated Press.
«Секретная служба проделала фантастическую работу», — заявил президент из
Сообщается, что проникнуть в резиденцию главы США попытался некто Джонатан Тран, 26 лет, житель штата Калифорния. В ответ на вопрос о том, каким образом он попал на территорию, он заявил, что «перелез через ограду» и никаких разрешений на посещение Белого дома не получал. При этом он добавил, что является «другом президента» и у него назначена встреча с ним.
Проведенная проверка показала, что безопасности американского президента ничего не угрожает.