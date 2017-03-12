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07:29 (мск), источник: Интерфакс

Проникший на территорию Белого дома мужчина назвал себя «другом президента»

Во время обыска при нем обнаружили письмо с упоминанием про «российских хакеров».

Источник: РИА "Новости"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп назвал «фантастической» работу сотрудников своей секретной службы, задержавших человека, который сумел самовольно проникнуть на охраняемую территорию Белого дома, сообщило в субботу агентство Associated Press.

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«Секретная служба проделала фантастическую работу», — заявил президент из гольф-клуба в Виргинии, куда выехал на выходные, после того, как ему доложили о проникновении, отмечает агентство. Он назвал злоумышленника «человеком с проблемами» и добавил, что «все это печально».

Сообщается, что проникнуть в резиденцию главы США попытался некто Джонатан Тран, 26 лет, житель штата Калифорния. В ответ на вопрос о том, каким образом он попал на территорию, он заявил, что «перелез через ограду» и никаких разрешений на посещение Белого дома не получал. При этом он добавил, что является «другом президента» и у него назначена встреча с ним.

Среди прочих вещей у Трана нашли ноутбук и письмо, в котором упоминаются «российские хакеры» и то, что он располагает определенной информацией на этот счет

Проведенная проверка показала, что безопасности американского президента ничего не угрожает.

Комментарии
2
Александр Романский
То, что Трамп назвал "фантастической работой" - обыденные служебные обязанности. За неисполнение нужно наказывать.
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А Б
Весьма странно, что Трамп оценил работу секретной службы как фантастическую. Защита резиденции первого лица страны от проникновения посторонних является одной из основных обязанностей службы, поэтому было бы весьма странным, если бы она не смогла справиться с ней.
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