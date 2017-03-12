Проникший на территорию Белого дома мужчина назвал себя «другом президента»

«Секретная служба проделала фантастическую работу», — заявил президент из гольф-клуба в Виргинии, куда выехал на выходные, после того, как ему доложили о проникновении, отмечает агентство. Он назвал злоумышленника «человеком с проблемами» и добавил, что «все это печально».

Сообщается, что проникнуть в резиденцию главы США попытался некто Джонатан Тран, 26 лет, житель штата Калифорния. В ответ на вопрос о том, каким образом он попал на территорию, он заявил, что «перелез через ограду» и никаких разрешений на посещение Белого дома не получал. При этом он добавил, что является «другом президента» и у него назначена встреча с ним.