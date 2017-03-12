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07:32 (мск), источник: Kazinform

За что наказывают учителей, разъяснил глава МОН РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев, отвечая на поступивший вопрос в блог-платформу министров вопрос, пояснил, в каких случаях увольняют учителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Индира Искакова рассказала министру, что педагог в рабочее время устроил скандал на рабочем месте.

«Ведь такое поведение не является нормой и нарушает этический кодекс педагога и закон об образовании. И вообще, как может такой педагог работать с детьми. Хотелось бы узнать, должен ли руководитель принять меры по отношению к этому педагогу? Имеют ли право уволить его за аморальное поведение?», — написала она.

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Министр напомнил, что согласно Трудовому кодексу при наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться наличие доказательств, тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. По его словам, в обязанности педагогического работника по Закону «Об образовании» входит воспитание обучающихся в духе высокой нравственности, уважения к родителям, этнокультурным ценностям, бережного отношения к окружающему миру. Педагог должен соблюдать правила педагогической этики, уважать честь и достоинство обучающихся, воспитанников и их родителей или иных законных представителей. Между тем, основными принципами педагогической этики являются добросовестность, честность, уважение чести и достоинства личности: педагог уважает честь и достоинство ученика, родителя, людей, которые становятся объектами его профессионального внимания, тактичен в общении с ними. Не допускается применение методов физического, морального и психического насилия по отношению к участникам образовательного процесса. Учитель должен уважать общечеловеческие ценности: признавая приоритет общечеловеческих ценностей, педагог с уважением относится к особенностям, ценностям и достоинству каждой национальной культуры. Профессиональная солидарность: педагог заботится о престиже профессии, уважает честь и достоинство коллег, не допускает действий, наносящих ущерб авторитету учительства.

«За нарушение обязанностей и совершение проступка, дискредитирующего звание педагогического работника, педагогический работник может быть привлечен к ответственности, установленной законами Казахстана. (…) На основании вышеизложенного, в случаях совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы, трудовой договор с работником по инициативе работодателя может быть расторгнут», — написал министр.

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