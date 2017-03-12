Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Скандал на шоу «Минута славы»: выводы и уроки
Кремль отреагировал на расследование ФБК о недвижимости Медведева
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
Китаянка родила младенца-гиганта
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
СМИ: Шурыгина назвала своё изнасилование "счастливым случаем"
Из-за Литвиновой уволен сотрудник Первого канала
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Экс-жена Шаляпина Копенкина сделала новую пластику - СМИ
СМИ: соратник Путина может выйти из-под контроля
5 важных новинок автосалона в Женеве
Skoda свернет производство Yeti в России
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
12Первая женщина в космосе
16Неслабый пол
8На Сицилии извергается вулкан Этна
08:55 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Чалый сообщил, на что пойдет военная помощь Украине в $150 млн

По словам посла Украины в США Валерия Чалого, средства предполагается направить на финансирование проектов американской помощи ВСУ, в частности, таких как подготовка военнослужащих, предоставление военной техники и снаряжения.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Законопроект о выделении Украине 150 млн долл. на военные нужды должен еще одобрить Сенат США. Об этом посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый сообщил на своей странице в Facebook. Он напомнил, что 8 марта Палата представителей Конгресса США одобрила проект закона об ассигнованиях на нужды Пентагона на 2017 год.

«Согласно документу, на помощь Украине в сфере безопасности и обороны выделяется 150 млн. долл. в рамках бюджетного 2017 года. Данный бюджетный год завершается 30 сентября с.г., а указанные средства станут в наличии после вступления упомянутого закона в силу. Для этого он должен быть принят также Сенатом и подписан президентом США», — отметил посол.

Читайте также
В Конгрессе США предлагают выделить 150 млн долларов для ВС Украины

Он объяснил, что эти средства рассчитаны на использование в течение не года, а, фактически, шести месяцев. «И это уже совершенно конкретные средства под абсолютно реальные контракты», — добавил Чалый.

Дипломат отметил, что эти средства предполагается направить на финансирование проектов американской помощи Вооруженным силам Украины, в частности, таких как подготовка военнослужащих, предоставление военной техники и снаряжения, поставки летального оружия оборонительного характера (в случае соответствующего решения) и т. п. Кроме того, перечень видов помощи включает также разведывательную поддержку вооруженных и сил безопасности нашего государства.

«150 млн долл. США — это лишь часть средств от общей суммы 350 млн долл. США, санкционированной на нужды национальной обороны Украины в соответствии с действующим законом о бюджете США на 2017 год», — сказал Чалый.

«Фактическое распределение указанных 350 млн долларов будет продолжаться и после 1 октября 2017 года. Но правда и в том, что это не произойдет автоматически. Украинская сторона продолжает работать с партнерами в Администрации и Конгрессе США с целью максимального использования потенциала финансовой помощи Соединенных Штатов в сфере безопасности», — пояснил посол.

Вместе с тем он отметил, что такая помощь США для Украины состоит не только из бюджета Пентагона, а также включает ассигнования, выделяемые на указанные цели в рамках бюджета Государственного департамента США, который в настоящее время еще не принят.

«То есть, говорить об окончательных объемах американской политики помощи для Украины возможно будет только после завершения бюджетного процесса», — заявил Чалый.

Ранее народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Фриз сообщила, что палата представителей конгресса США в законе об ассигнованиях на военные нужды в новом финансовом году — до 1 октября 2017 года предусмотрела выделение 150 миллионов долларов на военную поддержку Украины.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Четыре россиянина были на борту вертолета, разбившегося в Стамбуле
Власти Нидерландов вышлют турецкого министра из страны
СМИ опубликовали послания боевиков, взорвавших аэропорт Брюсселя
NYT: демократы допустили отказ от участия в расследовании по РФ
Полиция восстановила порядок в Батуми, где произошли беспорядки
Проникший в Белый дом мужчина назвал себя «другом президента»
Британия после Brexit потребует возврата $11 млрд из банка ЕС
В Неаполе прошли массовые беспорядки
Спорт
«Спартак» сыграет с «Анжи» с Промесом, но без Луиса Адриано Три матча в Перми, Москве и Ростове-на-Дону пройдут в воскресенье в 19-м туре чемпионата России по футболу
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Дома в Крыму за год подешевели
33 станции метро построят в Новой Москве
Список пятиэтажек под снос появится в ближайшее время
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь