В Абхазии началось голосование на парламентских выборах

Ожидается, что уже в ближайшее время президент республики Рауль Хаджимба проголосует в сухумской школе № 14, где расположен избирательный участок № 2 пятого избирательного округа.

Из них 113 были выдвинуты инициативными группами, а 24 — от партий «Форум народного единства Абхазии» (шесть человек), «Амцахара» (семь человек), «Аинар» (восемь человек) и «Народный фронт за справедливость и развитие» (три человека).

Если «Форум народного единства Абхазии» считается партией, на которую опираются власти, а «Амцахара» представляет оппозицию, то «Аинар» и «Народный фронт за справедливость и развитие» относят себя к центристским политическим силам.

Победившим в округе признается кандидат, набравший 50% плюс один голос. Если никто из кандидатов в округе не набирает более половины голосов, в течение двух недель ЦИК назначает второй тур. Повторные выборы должны пройти в течение двух месяцев со дня проведения первого тура. Выборы считаются состоявшимися при явке 25%.