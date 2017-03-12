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08:23 (мск), источник: РИА Новости

В Абхазии началось голосование на парламентских выборах

СУХУМ, 12 мар — РИА Новости. Все 152 избирательных участка открылись в Абхазии, где в воскресенье проходят выборы в парламент, передает корреспондент РИА Новости.

Ожидается, что уже в ближайшее время президент республики Рауль Хаджимба проголосует в сухумской школе № 14, где расположен избирательный участок № 2 пятого избирательного округа.

За места в однопалатном законодательном органе борются 137 кандидатов в 35 одномандатных избирательных округах

Из них 113 были выдвинуты инициативными группами, а 24 — от партий «Форум народного единства Абхазии» (шесть человек), «Амцахара» (семь человек), «Аинар» (восемь человек) и «Народный фронт за справедливость и развитие» (три человека).

Если «Форум народного единства Абхазии» считается партией, на которую опираются власти, а «Амцахара» представляет оппозицию, то «Аинар» и «Народный фронт за справедливость и развитие» относят себя к центристским политическим силам.

Победившим в округе признается кандидат, набравший 50% плюс один голос. Если никто из кандидатов в округе не набирает более половины голосов, в течение двух недель ЦИК назначает второй тур. Повторные выборы должны пройти в течение двух месяцев со дня проведения первого тура. Выборы считаются состоявшимися при явке 25%.

Комментарии
2
Митька
Нет у них мандарин. Они работать не хотят. Даже здание вокзала 10 лет в руинах стоит
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TURBODED
а где партия ,, мандарины Абхазии,,...
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