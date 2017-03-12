Сергей Левченко: Заявка ИГУ на конкурс по созданию опорных вузов будет отправлена 17 марта

Иркутская область имеет право на два опорных вуза. Это заявление сделал глава региона Сергей Левченко на встрече с депутатами Госдумы от Приангарья в пятницу, 10 марта. Также губернатор рассказал, что Иркутский госуниверситет (ИГУ) представил все необходимые документы, на участие в конкурсе и заявка будет подана уже 17 марта. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— Что касается Иркутского государственного университета — мы заканчиваем работу с ним, он представил нам все необходимые документы, и 17 марта мы отправим заявку в Министерство образования. С учетом того, что опорных университетов будет не так много, наш регион нельзя сравнивать с другими субъектами, я считаю, что мы можем побороться за два опорных вуза. Просто потому что, у нас как минимум есть БГУ, который также близок по показателям. Поэтому я требую от университета в самое ближайшее время представить документы на участие в конкурсе, — сказал губернатор.

Напомним, губернатор Приангарья провел рабочую встречу с представителями региона в федеральном парламенте. В ходе встречи Сергей Тен поднял вопрос о процессе создания опорного вуза в Приангарье. Парламентарий отметил, что на данный момент реальные шансы стать опорным есть только у Иркутского государственного университета, и попросил губернатора поддержать заявку вуза.