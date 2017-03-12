Сергей Левченко: Заявка ИГУ на конкурс по созданию опорных вузов будет отправлена 17 марта
Губернатор считает, что Иркутская область заслуживает двух опорных вузов.
Губернатор считает, что Иркутская область заслуживает двух опорных вузов.
Иркутская область имеет право на два опорных вуза. Это заявление сделал глава региона Сергей Левченко на встрече с депутатами Госдумы от Приангарья в пятницу, 10 марта. Также губернатор рассказал, что Иркутский госуниверситет (ИГУ) представил все необходимые документы, на участие в конкурсе и заявка будет подана уже 17 марта. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
— Что касается Иркутского государственного университета — мы заканчиваем работу с ним, он представил нам все необходимые документы, и 17 марта мы отправим заявку в Министерство образования. С учетом того, что опорных университетов будет не так много, наш регион нельзя сравнивать с другими субъектами, я считаю, что мы можем побороться за два опорных вуза. Просто потому что, у нас как минимум есть БГУ, который также близок по показателям. Поэтому я требую от университета в самое ближайшее время представить документы на участие в конкурсе, — сказал губернатор.
Напомним, губернатор Приангарья провел рабочую встречу с представителями региона в федеральном парламенте. В ходе встречи Сергей Тен поднял вопрос о процессе создания опорного вуза в Приангарье. Парламентарий отметил, что на данный момент реальные шансы стать опорным есть только у Иркутского государственного университета, и попросил губернатора поддержать заявку вуза.