WSJ назвала возможных виновников утечки данных ЦРУ

Ранее сайт WikiLeaks со ссылкой на конфиденциальные документы сообщал, что американское консульство во Франкфурте-на-Майне выполняет функции «хакерского» центра ЦРУ, действующего в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

По словам одного из источников Wall Street Journal, власти обнаружили «цифровой след», указавший на группу разработчиков программного обеспечения, которая сотрудничает с ЦРУ. Эта группа проектирует инструменты, которые, согласно публикации WikiLeaks, управление использует для взлома смартфонов, персональных компьютеров и телевизоров с выходом в интернет.

Следственные органы в четверг допросили группу подрядчиков в двух компаниях в штате Виргиния. Никаких задержаний пока не проводилось.