WSJ назвала возможных виновников утечки данных ЦРУ

Ранее сайт WikiLeaks со ссылкой на конфиденциальные документы сообщал, что американское консульство во Франкфурте-на-Майне выполняет функции «хакерского» центра ЦРУ, действующего в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.
По словам одного из источников Wall Street Journal, власти обнаружили «цифровой след», указавший на группу разработчиков программного обеспечения, которая сотрудничает с ЦРУ. Эта группа проектирует инструменты, которые, согласно публикации WikiLeaks, управление использует для взлома смартфонов, персональных компьютеров и телевизоров с выходом в интернет.
Следственные органы в четверг допросили группу подрядчиков в двух компаниях в штате Виргиния. Никаких задержаний пока не проводилось.
Как отмечает газета со ссылкой на источник, более 8 тысяч страниц документов, опубликованных WikiLeaks, предположительно, были взяты с сервера группы по вопросам инженерно-технической разработки ЦРУ. По словам источника, «лишь небольшое число подрядчиков» имеют к нему доступ.
По данным издания, всего в рамках «хакерских проектов» с ЦРУ работает порядка 12 компаний, большинство из которых находится в штате Виргиния
В течение последних месяцев ходили слухи о некоторых разногласиях среди подрядчиков ЦРУ, крайне важных для «хакерских проектов» управления. По словам одного из источников, одна из групп подрядчиков работала на управление из-за рубежа и надеялась получить рабочие места в ЦРУ в США, но от этого в ведомстве позднее отказались.
По мнению сотрудников сайта WikiLeaks, из документов следует, что хакерам ЦРУ выдавали дипломатические паспорта и обеспечивали прикрытием со стороны госдепартамента.
Один из опубликованных документов представляет собой список инструкций для направляющихся во Франкфурт-на-Майне «кибервзломщиков» ЦРУ. На вопрос о целях пребывания в консульстве сотрудникам ведомства рекомендовалось отвечать, что они занимаются техническими консультациями.