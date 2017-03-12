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09:25 (мск), источник: РИА Новости

WSJ назвала возможных виновников утечки данных ЦРУ

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Следователи США, которые расследуют публикацию сайта WikiLeaks с секретными данными ЦРУ, полагают, что за утечкой могут стоять ранее работавшие на управление подрядчики, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Источник: Reuters

Ранее сайт WikiLeaks со ссылкой на конфиденциальные документы сообщал, что американское консульство во Франкфурте-на-Майне выполняет функции «хакерского» центра ЦРУ, действующего в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

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По словам одного из источников Wall Street Journal, власти обнаружили «цифровой след», указавший на группу разработчиков программного обеспечения, которая сотрудничает с ЦРУ. Эта группа проектирует инструменты, которые, согласно публикации WikiLeaks, управление использует для взлома смартфонов, персональных компьютеров и телевизоров с выходом в интернет.

Следственные органы в четверг допросили группу подрядчиков в двух компаниях в штате Виргиния. Никаких задержаний пока не проводилось.

Как отмечает газета со ссылкой на источник, более 8 тысяч страниц документов, опубликованных WikiLeaks, предположительно, были взяты с сервера группы по вопросам инженерно-технической разработки ЦРУ. По словам источника, «лишь небольшое число подрядчиков» имеют к нему доступ.

По данным издания, всего в рамках «хакерских проектов» с ЦРУ работает порядка 12 компаний, большинство из которых находится в штате Виргиния
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В течение последних месяцев ходили слухи о некоторых разногласиях среди подрядчиков ЦРУ, крайне важных для «хакерских проектов» управления. По словам одного из источников, одна из групп подрядчиков работала на управление из-за рубежа и надеялась получить рабочие места в ЦРУ в США, но от этого в ведомстве позднее отказались.

По мнению сотрудников сайта WikiLeaks, из документов следует, что хакерам ЦРУ выдавали дипломатические паспорта и обеспечивали прикрытием со стороны госдепартамента.

Один из опубликованных документов представляет собой список инструкций для направляющихся во Франкфурт-на-Майне «кибервзломщиков» ЦРУ. На вопрос о целях пребывания в консульстве сотрудникам ведомства рекомендовалось отвечать, что они занимаются техническими консультациями.

Комментарии
3
Виктор Гущин
Я совершенно не против чтобы за мной подглядывали и меня подслушивали, за исключением мест интимного предназначения, то есть туалета и спальни. Никаких умыслов, навредить собственному государству или каким-либо зарубежным странам у меня тоже нет, носителем каких-либо государственных секретов я тоже не являюсь, именно по той причине, что достаточно рано понял, что защита так называемой " государственной тайны" не более, как специфический способ контроля за образом мысли и поведением граждан. В моей трудовой книжке, кроме одной, последней, нет перечисления должностей и постов, которые я в течение свой трудовой биографии занимал, только функции: референт, эксперт, консультант, советник. И только в начале 2001-го года появилась запись: Начальник Департамента информации Постоянного Комитета Союзного государства Россия-Белоруссия, но через несколько месяцев её закрыли новой. "Уволен по собственному желанию" когда этого сделать было нельзя ни то что по собственному, но даже по высочайшему именно тогда и в условиях, когда этого делать в соответствии с Законом было категорически нельзя без назначения пенсии, - за четыре месяца до исполнения 60 лет. Пенсию, правда, в марте 2002 года назначили, но без учета трудового стажа и соответствующей выслуги лет нахождения на государственной службе, наплевав на должностной Государственного Советника РФ. Спросите за что? Отвечу! За публично высказанное несогласие с политикой тогдашнего российского государства в отношении политического курса на Союз с Белоруссией, к4оторый абсолютно не имел под собой никаких идейно-политических и социально-экономических оснований, а Исполнительный орган этого Союза, так называемый Постоянный Комитет, был всего лишь имитациеонным горсите
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Александр Романский
А кому выгодно разглашение секретов ЦРУ? Догадайтесь сами.
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Александр Романский
Возможно, месть "непризнанного гения" (из не получивших раб. место в ЦРУ) - это слив инфы, который кто-то использовал в политических целях.
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