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10:15 (мск), источник: РИА Новости

Без мигрантов: из Саудовской Аравии выдворят пять миллионов человек

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Игорь Гашков. Cаудовская Аравия разрабатывает программу по депортации приблизительно 20% своего населения — пяти миллионов нелегальных мигрантов.

Источник: AP 2017

Решение об этом обсуждается в Консультативной ассамблее (Шуре) страны по инициативе одного из депутатов — доктора Садка Фаделя.

По сообщению газеты Al Hayat, власти королевства опасаются, что мигранты потребуют «натурализовать их», предоставив саудовское подданство

Предполагаемая кампания по выдворению нелегалов не будет первой: с 2012 по 2015 год из государства выставили 243 тысячи пакистанцев — некоторых по обвинению в исламском терроризме.

Когда мигрантов завозят мусульмане

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Начало массовой миграции в королевство мусульманских святынь было положено в 1970-е годы на фоне нефтяного бума тех лет. Приезжие нужны были не только из-за потребностей растущей экономики. Дело в особенностях саудовского законодательства. По принятым в стране ограничениям, женщины не имеют права водить автомобиль. Мигранты устраивались шоферами, а кроме того осваивали и менее квалифицированную работу — грузчиков, бэбиситтеров и подсобных рабочих.

Система саудовской трудовой миграции получила название «кафала». По правилам кафалы, право приезжего на проживание поставлено в зависимость от намерений его работодателя. Без согласия саудовца, завезшего мигранта, тот не может сменить место работы. Тем более речи нет о том, чтобы отыскать другого нанимателя.

Несмотря на патерналистский подход, лишь немногие приезжие получили право жить поблизости от хозяев.

В саудовских городах образовались гетто мигрантов, а общее число гастарбайтеров выросло до внушительных отметок — 30% населения страны, согласно переписи 2010 года

Саудовская Аравия не резиновая

О том, что массовая миграция становится вызовом для экономики королевства, экономисты предупреждали монархию давно.

Согласно статистике, 12% населения страны не имеет работы, включая сюда 25% молодых людей и 75% женщин

По оценке газеты The Guardian, саудовские работодатели выработали привычку нанимать иностранцев даже в тех случаях, когда могли бы обратиться к местному работнику. «Целые сектора экономики контролируются приезжими», — резюмирует издание.

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Многие саудиты уверены, что миграция повышает уровень преступности, а гастарбайтеры нападают на более обеспеченных в экономическом отношении местных. Однако недовольны и сами переселенцы. С 2014 года, когда нефтяные цены пошли вверх, в стране проходят акции протеста пакистанских работников, которым не заплатили за их труд. В январе 2017 года дело дошло до столкновений в священном городе Мекке, завершившихся арестами приезжих. На этом фоне правозащитная организация Human Right Watch заявляет о массовых нарушениях прав гастарбайтеров, особенно в рамках системы кафалы. Гастарбайтеры бегут от своих «владельцев» — и пополняют число нелегалов.

Усугубляет положение дел и религиозная напряженность. Наниматели в Саудовской Аравии — мусульмане, а приезжие работники нередко придерживаются христианской веры. В особенности это касается выходцев из соседней Эфиопии, а также популярных во всем мире филиппинских нянь. Однако по законам королевства строительство церквей в нем запрещено. Так что нелегалам-христианам приходится исповедовать свою веру тайно.

Помимо традиционных подозрений в адрес христиан, саудовские власти опасаются и привычного для себя исламского экстремизма

В 2016 году пакистанский нелегал Абдулла Гулзир Хан подорвал себя у американского консульства в городе Джедде. Еще несколько его соотечественников-гастарбайтеров тогда же были арестованы по подозрению в связях с талибами.

Выход из тупика: «Программа-2030»

Принятая в Саудовской Аравии на самом высоком уровне «Программа-2030» ставит перед собой амбициозную цель — избавиться от сырьевой зависимости.

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Важной составной частью этого плана является создание местного конкурентноспособного производства.
С этой целью необходимо преодолеть безработицу, вызванную перекосами в системе образования.

Королевство выпускает слишком большое количество исламских богословов, многие из которых не могут найти работу.

Но другая причина безработицы — конкуренция со стороны низкооплачиваемых мигрантов. Таким образом, депортации, проводящиеся с 2013 года, рассматриваются в Эр-Рияде как часть программы по оздоровлению страны.

Комментарии
1
Свин .
а еще на тов. Трампа батон крошат
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