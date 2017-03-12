Без мигрантов: из Саудовской Аравии выдворят пять миллионов человек
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Игорь Гашков. Cаудовская Аравия разрабатывает программу по депортации приблизительно 20% своего населения — пяти миллионов нелегальных мигрантов.
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Игорь Гашков. Cаудовская Аравия разрабатывает программу по депортации приблизительно 20% своего населения — пяти миллионов нелегальных мигрантов.
Решение об этом обсуждается в Консультативной ассамблее (Шуре) страны по инициативе одного из депутатов — доктора Садка Фаделя.
Предполагаемая кампания по выдворению нелегалов не будет первой: с 2012 по 2015 год из государства выставили 243 тысячи пакистанцев — некоторых по обвинению в исламском терроризме.
Когда мигрантов завозят мусульмане
Начало массовой миграции в королевство мусульманских святынь было положено в 1970-е годы на фоне нефтяного бума тех лет. Приезжие нужны были не только
Система саудовской трудовой миграции получила название «кафала». По правилам кафалы, право приезжего на проживание поставлено в зависимость от намерений его работодателя. Без согласия саудовца, завезшего мигранта, тот не может сменить место работы. Тем более речи нет о том, чтобы отыскать другого нанимателя.
Несмотря на патерналистский подход, лишь немногие приезжие получили право жить поблизости от хозяев.
Саудовская Аравия не резиновая
О том, что массовая миграция становится вызовом для экономики королевства, экономисты предупреждали монархию давно.
По оценке газеты The Guardian, саудовские работодатели выработали привычку нанимать иностранцев даже в тех случаях, когда могли бы обратиться к местному работнику. «Целые сектора экономики контролируются приезжими», — резюмирует издание.
Многие саудиты уверены, что миграция повышает уровень преступности, а гастарбайтеры нападают на более обеспеченных в экономическом отношении местных. Однако недовольны и сами переселенцы. С 2014 года, когда нефтяные цены пошли вверх, в стране проходят акции протеста пакистанских работников, которым не заплатили за их труд. В январе 2017 года дело дошло до столкновений в священном городе Мекке, завершившихся арестами приезжих. На этом фоне правозащитная организация Human Right Watch заявляет о массовых нарушениях прав гастарбайтеров, особенно в рамках системы кафалы. Гастарбайтеры бегут от своих «владельцев» — и пополняют число нелегалов.
Усугубляет положение дел и религиозная напряженность. Наниматели в Саудовской Аравии — мусульмане, а приезжие работники нередко придерживаются христианской веры. В особенности это касается выходцев из соседней Эфиопии, а также популярных во всем мире филиппинских нянь. Однако по законам королевства строительство церквей в нем запрещено. Так что
В 2016 году пакистанский нелегал Абдулла Гулзир Хан подорвал себя у американского консульства в городе Джедде. Еще несколько его
Выход из тупика: «Программа-2030»
Принятая в Саудовской Аравии на самом высоком уровне «Программа-2030» ставит перед собой амбициозную цель — избавиться от сырьевой зависимости.
Важной составной частью этого плана является создание местного конкурентноспособного производства.
С этой целью необходимо преодолеть безработицу, вызванную перекосами в системе образования.
Королевство выпускает слишком большое количество исламских богословов, многие из которых не могут найти работу.
Но другая причина безработицы — конкуренция со стороны низкооплачиваемых мигрантов. Таким образом, депортации, проводящиеся с 2013 года, рассматриваются в