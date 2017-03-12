Рева расскажет в ООН, как Украина обеспечивает гендерное равенство

Министр социальной политики Андрей Рева примет участие в 61-й сессии Комиссии ООН по положению женщин, которая состоится с 12 до 17 марта 2017 года. Об этом сообщает сайт Минсоцполитики.

«С 12 до 17 марта 2017 года украинская делегация во главе с министром социальной политики Андреем Ревой примет участие в 61-й сессии Комиссии ООН по положению женщин (КСЖ), которая состоится в г. Нью-Йорк», — говорится в сообщении.

Предполагается, что Рева выступит на заседаниях Комиссии, примет участие в заседаниях министерского сегмента в формате круглого стола и проинформирует членов КСЖ о действиях украинского правительства, направленных на обеспечение гендерного равенства. Также планируется проведение встреч с представителями ЮНИСЕФ, Фонда народонаселения ООН, Государственного департамента США (г. Вашингтон) по вопросам противодействия торговле людьми и с представителями украинской диаспоры.