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10:28 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Рева расскажет в ООН, как Украина обеспечивает гендерное равенство

Украинская делегация во главе с Андреем Ревой примет участие в сессии Комиссии ООН по КСЖ.

Источник: Telegraf.com.ua

Министр социальной политики Андрей Рева примет участие в 61-й сессии Комиссии ООН по положению женщин, которая состоится с 12 до 17 марта 2017 года. Об этом сообщает сайт Минсоцполитики.

«С 12 до 17 марта 2017 года украинская делегация во главе с министром социальной политики Андреем Ревой примет участие в 61-й сессии Комиссии ООН по положению женщин (КСЖ), которая состоится в г. Нью-Йорк», — говорится в сообщении.

Предполагается, что Рева выступит на заседаниях Комиссии, примет участие в заседаниях министерского сегмента в формате круглого стола и проинформирует членов КСЖ о действиях украинского правительства, направленных на обеспечение гендерного равенства. Также планируется проведение встреч с представителями ЮНИСЕФ, Фонда народонаселения ООН, Государственного департамента США (г. Вашингтон) по вопросам противодействия торговле людьми и с представителями украинской диаспоры.

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