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12:57 (мск), источник: ТАСС

Премьер Турции пообещал жестко ответить на действия Нидерландов

Бинали Йылдырым подчеркнул, что давление на Турцию и министра, обладающего дипломатической неприкосновенностью, недопустимы.

Источник: AFP 2017

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым раскритиковал действия голландских властей, отказавших министру по делам семьи и социальной политики Турции Фатме Бетюль Сайян Кайя в возможности обратиться к демонстрантам в Роттердаме, а также блокировавших ей вход в здание консульства, и заявил, что ответ Турции будет жестким. Об этом в воскресенье сообщает Anadolu.

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«Мы решительно протестуем против действий властей Нидерландов. Ответные меры Анкары будут предельно жесткими. Давление на Турцию и министра, обладающего дипломатической неприкосновенностью, недопустимы», — цитирует агентство Йылдырыма.

«Друзья из стран Европы, которые при каждой удобной возможности любят рассуждать на тему демократии и свободы слова, в итоге сами проявили неуважение к правам человека», — добавил он.

Турецкий премьер назвал произошедшее в Роттердаме «большим дипломатическим скандалом» и призвал турок, проживающих на территории королевства, сохранять спокойствие и «не поддаваться на провокации».

Комментарии
3
А Б
Премьер Турции может обещать всё, что ему представляется нужным и актуальным. Однако пытаться как-либо воздействовать на практику правоприменения в суверенной стране, коей являются Нидерланды, он не может. Тем более, что Нидерланды никакого давления на турецкого министра не оказывали, они просто запретили ей въезд в страну.
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алексей берсенев
тюльпаны врагов себе на ровном месте нашли
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Супер Справедливость
Еще один очаг разгорается в Европе, если не смогут во время и с умением потушить.
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