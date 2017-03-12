Премьер Турции пообещал жестко ответить на действия Нидерландов

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым раскритиковал действия голландских властей, отказавших министру по делам семьи и социальной политики Турции Фатме Бетюль Сайян Кайя в возможности обратиться к демонстрантам в Роттердаме, а также блокировавших ей вход в здание консульства, и заявил, что ответ Турции будет жестким. Об этом в воскресенье сообщает Anadolu.

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«Мы решительно протестуем против действий властей Нидерландов. Ответные меры Анкары будут предельно жесткими. Давление на Турцию и министра, обладающего дипломатической неприкосновенностью, недопустимы», — цитирует агентство Йылдырыма.

«Друзья из стран Европы, которые при каждой удобной возможности любят рассуждать на тему демократии и свободы слова, в итоге сами проявили неуважение к правам человека», — добавил он.

Турецкий премьер назвал произошедшее в Роттердаме «большим дипломатическим скандалом» и призвал турок, проживающих на территории королевства, сохранять спокойствие и «не поддаваться на провокации».