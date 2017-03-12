Премьер Турции пообещал жестко ответить на действия Нидерландов
Бинали Йылдырым подчеркнул, что давление на Турцию и министра, обладающего дипломатической неприкосновенностью, недопустимы.
Бинали Йылдырым подчеркнул, что давление на Турцию и министра, обладающего дипломатической неприкосновенностью, недопустимы.
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/.
«Мы решительно протестуем против действий властей Нидерландов. Ответные меры Анкары будут предельно жесткими. Давление на Турцию и министра, обладающего дипломатической неприкосновенностью, недопустимы», — цитирует агентство Йылдырыма.
«Друзья из стран Европы, которые при каждой удобной возможности любят рассуждать на тему демократии и свободы слова, в итоге сами проявили неуважение к правам человека», — добавил он.
Турецкий премьер назвал произошедшее в Роттердаме «большим дипломатическим скандалом» и призвал турок, проживающих на территории королевства, сохранять спокойствие и «не поддаваться на провокации».