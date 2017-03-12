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11:39 (мск), источник: Интерфакс

Высланная из Нидерландов турецкий министр вылетела в Стамбул

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — Министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетуль Сайян Кайя вылетела из Германии в Стамбул, сообщает в воскресенье агентство «Анадолу».

Источник: AFP 2017

По его информации, министр села на борт частного самолета, предоставленного министру по делам молодежи и спорта Турции Акифу Чагатаю Кылыджу, участвовавшему в ряде мероприятий в ФРГ.

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Накануне власти Нидерландов воспрепятствовали визиту главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и Сайян Кайи в Роттердам для участия во встрече с турецкой общиной этой страны.

Самолет главы МИД Турции не получил разрешения на посадку на голландской территории.

Между тем Сайян Кайя въехала на территорию страны наземным транспортом из Германии и пыталась попасть в турецкое генконсульство в Роттердаме. Однако власти Нидерландов выслали ее.

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