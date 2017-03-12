Американские дипломаты призвали оставить Кисляка в покое

В середине февраля советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку из-за того, что не сообщил вице-президенту США Майклу Пенсу о контактах с российским послом.

«Это все полнейший бред. — заявил Уэйн Мерри, старший научный сотрудник Американского совета по внешней политике (AFPC), работавший в России в качестве дипломата и знавший Кисляка несколько десятков лет. — Это охота на ведьм, в основе которой лежит паранойя и истерия. Обычно именно русские становятся параноидальными и истеричными. Мне очень не по себе от того, что эти теории заговора и паранойя исходят от американцев».

В частности, CNN писал, что «нынешние и бывшие представители американской разведки описывали Кисляка как главного шпиона и вербовщика шпионов».

Оба дипломата заявили The Hill, что россиянин просто выполнял работу и что никакого «преступного сговора» между ним и администрацией Трампа не было.

«Суть работы Кисляка — в том, что он встречается с представителями правительства и людьми из избирательного штаба, и я думаю, что он хорошо выполняет свою работу, — заявил Макфол. — Люди должны встречаться с российским послом, и неправильно считать такие встречи преступлением или препятствовать им».

«В последние дни Вашингтон чувствует удушье из-за любой истории о Трампе или о русских», — отметил, в свою очередь, Байерли. По его словам, расследовать возможные связи администрации президента США с Россией все равно необходимо, но выставлять Кисляка в этой ситуации злодеем — это «удар мимо цели».

С точки зрения профессора Николаса Гвоздева, эксперта по национальной безопасности в Военно-морском колледже США, недовольство представителей конгресса по поводу контактов с иностранными послами губительно сказывается на интересах США.