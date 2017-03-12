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12:43 (мск), источник: РИА Новости

Американские дипломаты призвали оставить Кисляка в покое

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Бывшие послы США в России и другие представители американской дипломатической службы призвали не устраивать «охоту на ведьм» по отношению к России и ее послу Сергею Кисляку, пишет The Hill.

Источник: AP 2017

В середине февраля советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку из-за того, что не сообщил вице-президенту США Майклу Пенсу о контактах с российским послом.

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После этого американские СМИ стали публиковать статьи, порочащие Кисляка и представителей администрации президента США, якобы контактировавших с ним.

В частности, CNN писал, что «нынешние и бывшие представители американской разведки описывали Кисляка как главного шпиона и вербовщика шпионов».

«Это все полнейший бред. — заявил Уэйн Мерри, старший научный сотрудник Американского совета по внешней политике (AFPC), работавший в России в качестве дипломата и знавший Кисляка несколько десятков лет. — Это охота на ведьм, в основе которой лежит паранойя и истерия. Обычно именно русские становятся параноидальными и истеричными. Мне очень не по себе от того, что эти теории заговора и паранойя исходят от американцев».

В защиту Кисляка также выступили бывшие послы США в России Майкл Макфолл и Джон Байерли

Оба дипломата заявили The Hill, что россиянин просто выполнял работу и что никакого «преступного сговора» между ним и администрацией Трампа не было.

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«Суть работы Кисляка — в том, что он встречается с представителями правительства и людьми из избирательного штаба, и я думаю, что он хорошо выполняет свою работу, — заявил Макфол. — Люди должны встречаться с российским послом, и неправильно считать такие встречи преступлением или препятствовать им».

«В последние дни Вашингтон чувствует удушье из-за любой истории о Трампе или о русских», — отметил, в свою очередь, Байерли. По его словам, расследовать возможные связи администрации президента США с Россией все равно необходимо, но выставлять Кисляка в этой ситуации злодеем — это «удар мимо цели».

С точки зрения профессора Николаса Гвоздева, эксперта по национальной безопасности в Военно-морском колледже США, недовольство представителей конгресса по поводу контактов с иностранными послами губительно сказывается на интересах США.

«Россия остается крупным игроком, мы не можем не говорить с ними», — пояснил он. — На самом деле мы создаем препятствие для будущих дипломатических контактов с русскими, и из-за этого нам будет очень тяжело, когда с их стороны последует какой-то серьезный вызов.

Комментарии
4
Валерий Растунцев
Не все такие как наш АБамка оказывается...
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НАТАЛЬЯ ПОПОВА
сс"ык"атно амерам
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Руслан Филиппов
Удивительно такое слышать
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