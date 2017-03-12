Сменился аким Уалихановского района СКО

Активу нового акима представил глава области Ерик Султанов. Пожелав успехов на новой должности, глава региона поручил М. Оспанову эффективно и своевременно выполнять поручения Главы государства по улучшению социально-экономического благосостояния населения, а также взять на особый контроль развитие приоритетных для района направлений, как развитие агропромышленного комплекса, привлечение инвестиций, поддержка малого и среднего бизнеса и развитие транспортной инфраструктуры. 32-летний М. Оспанов до нового назначения работал заместителем акима Тайыншинского района СКО, курировал вопросы сельского хозяйства и предпринимательства.

Распоряжением акима Северо-Казахстанской области, по согласованию с Администрацией Президента РК и с согласия маслихата района, новым акимом Уалихановского района назначен Медет Оспанов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима СКО.

После этого аким области провел личный прием граждан. В частности, с просьбой улучшения социально-бытовых условий родного аула обратилась жительница села Жамбыл Бидаикского сельского округа Мафруза Ахметкалымова — обладательница подвески «Алтын алқа», родившая и воспитавшая 10 детей. Она просит помочь улучшить автомобильную дорогу, организовать выезд газовой службы, работников ЦОНа, врачей.

Встретился Е. Султанов и с руководителями крестьянских и фермерских хозяйств самых отдаленных Кайратского и Кулыкольского сельских округов. Фермеры просят главу региона помочь в получении льготного кредита для открытия в округе убойного цеха. По итогам встречи глава региона соответствующим органам дал поручения рассмотреть все озвученные проблемные вопросы.

Также 10 марта аким области в селе Чаглы Аккайынского района посетил одно из трех предприятий в Казахстане, оснащенное уникальным термоусадочным оборудованием для пленок, соответствующий мировым стандартам. Здесь вот уже 19 лет производят более 100 видов деликатесов из разных видов мяса. В основном сырокопченое направление.