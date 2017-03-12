Сменился аким Уалихановского района СКО
Активу нового акима представил глава области Ерик Султанов.
Активу нового акима представил глава области Ерик Султанов.
Распоряжением акима
Активу нового акима представил глава области Ерик Султанов. Пожелав успехов на новой должности, глава региона поручил М. Оспанову эффективно и своевременно выполнять поручения Главы государства по улучшению
После этого аким области провел личный прием граждан. В частности, с просьбой улучшения
Встретился Е. Султанов и с руководителями крестьянских и фермерских хозяйств самых отдаленных Кайратского и Кулыкольского сельских округов. Фермеры просят главу региона помочь в получении льготного кредита для открытия в округе убойного цеха. По итогам встречи глава региона соответствующим органам дал поручения рассмотреть все озвученные проблемные вопросы.
Также 10 марта аким области в селе Чаглы Аккайынского района посетил одно из трех предприятий в Казахстане, оснащенное уникальным термоусадочным оборудованием для пленок, соответствующий мировым стандартам. Здесь вот уже 19 лет производят более 100 видов деликатесов из разных видов мяса. В основном сырокопченое направление.
Продукция ИП «Меденников» пользуется огромным спросом в Петропавловске, Астане и Караганде, также по доступной цене представлена в местном магазине. Как рассказала предприниматель Светлана Меденникова, в 2014 году здесь освоили новую линию по производству тушенки говяжьей. Спрос на продукцию предприятия высокий, однако