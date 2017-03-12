В БПП заявили, что ведут переговоры о расширении коалиции в Раде: Результатов пока нет

Фракция «Блока Петра Порошенко» в Верховной Раде ведет переговоры о расширении существующей коалиции, однако существенных результатов в этом вопросе пока нет. Об этом в эфире «112 Украина» заявил замглавы пропрезидентской фракции Алексей Гончаренко.

«Мы хотим коалицию на пятерых, мы об этом неоднократно говорили, тот формат, в котором она была с самого начала, с “Сапомомичью”, “Батькивщиной” и РПЛ», — отметил нардеп.

По словам Гончаренко, в БПП готовы к расширению действующего большинства. «Мы готовы к тому, чтобы к нам присоединились наши коллеги, мы их приглашаем, потому что работы в Украине очень много, нужно работать, нести ответственность, а не только критиковать», — сказал он.

Говоря о переговорах по данному вопросу, нардеп подчеркнул: «Верховная Рада для того и существует, чтобы вести переговоры, поэтому они идут непрерывно, но каких-либо результатов, о которых можно сообщить общественности, на сегодняшний день нет».

Отметим, ранее издание «Страна» опубликовало проект коалиции, которую якобы намерены создать фракции «Народного фронта», БПП и «Радикальной партии». По данным издания, указанные фракции намерены разделить должности, изменить Конституцию, а выборы провести в апреле 2017 года.

Напомним, вопрос количества депутатов в парламентской коалиции широко обсуждается. Спикер ВР Андрей Парубий утверждает, что у коалиции достаточно голосов за счет внефракционных нардепов. Тем временем депутат от «Батькивщины» Сергей Соболев говорил, что его партия по этому поводу обратилась в Андрею Парубию и подготовила соответствующий запрос. Соболев рассчитывал, что списки депутатов-членов коалиции опубликуют еще на прошлой неделе, однако этого не произошло.

Со своей стороны, народный депутат Юрий Бублик сообщил о выходе из фракции БПП и коалиции. Он прочитал свое заявление на парламентском заседании 10 февраля и пожаловался на то, что спикер Парубий тянул с обнародованием этого документа.