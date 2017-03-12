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14:05 (мск), источник: ТАСС

Великобритания покинет ЕС в марте 2019 года

Британский министр по вопросам Brexit сказал, что переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях выхода из Евросоюза будут сложными.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 12 марта. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис заявил в эфире вещательной корпорации Би-би-си, что Великобритания покинет Евросоюз в марте 2019 года.

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«Это произойдет в марте 2019 года», — сказал он, отвечая на вопрос ведущего, когда Великобритания выйдет из ЕС.

«Решение выйти из ЕС было принято британским народом на референдуме в июне прошлого года. И это должно произойти», — отметил Дэвис, подчеркнув, что британский парламент не вправе наложить вето и правительство намеренно осуществить Brexit на «максимально, насколько это возможно, выгодных условиях».

Британский министр отверг утверждения, что у правительства нет «плана на случай непредвиденных обстоятельств» при ведении переговоров. Он также призвал парламент поддержать в понедельник законопроект (билль) о Brexit. «Мы собираемся сделать это (принять билль). Пожалуйста, не связывайте руки премьер-министра в этом процессе», — добавил он.

Официально переговоры между Лондоном и Брюсселем должны стартовать после того, как британский парламент даст премьер-министру Соединенного Королевства Терезе Мэй соответствующие полномочия.

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Согласно последней информации британских СМИ, законопроект о запуске процедуры Brexit имеет хорошие шансы на одобрение обеими палатами парламента в понедельник

Таким образом, уже на следующий день, 14 марта, премьер-министр во время выступления в Палате общин может объявить о том, что она направила в Брюссель уведомление о начале применения статьи 50 Лиссабонского договора о ЕС, запускающей процесс двухлетних переговоров о выходе Великобритании из состава Евросоюза.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС прошел 23 июня прошлого года, на нем победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.

Комментарии
10
Супер Справедливость
Почему такая уверенность, что ЕС должен обязательно развалиться?
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А Б
Начав процедуру выхода из ЕС, Великобритания оказалась в патовой ситуации. С одной стороны, как известно - глас народа - глас божий, и учитывая столетние традиции демократии страны, воля народа должна быть непременно исполнена. С другой стороны, попытки самоизоляции всегда приводили к стагнации и регрессу. Совершенно очевидно, что в этой ситуации выигравших не будет. Именно поэтому развал ЕС будет являться трагедией не только для каждой отдельно взятой страны, но и для всей Европы в целом.
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Сергей Зауглов
Друзья, посмотрите в ютубе расследование Навального про коррупцию Медведева. Обалдеете! Называется он не Димон.
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