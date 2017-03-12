Великобритания покинет ЕС в марте 2019 года
Британский министр по вопросам Brexit сказал, что переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях выхода из Евросоюза будут сложными.
Британский министр по вопросам Brexit сказал, что переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях выхода из Евросоюза будут сложными.
ЛОНДОН, 12 марта. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис заявил в эфире вещательной корпорации
«Это произойдет в марте 2019 года», — сказал он, отвечая на вопрос ведущего, когда Великобритания выйдет из ЕС.
«Решение выйти из ЕС было принято британским народом на референдуме в июне прошлого года. И это должно произойти», — отметил Дэвис, подчеркнув, что британский парламент не вправе наложить вето и правительство намеренно осуществить Brexit на «максимально, насколько это возможно, выгодных условиях».
Британский министр отверг утверждения, что у правительства нет «плана на случай непредвиденных обстоятельств» при ведении переговоров. Он также призвал парламент поддержать в понедельник законопроект (билль) о Brexit. «Мы собираемся сделать это (принять билль). Пожалуйста, не связывайте руки
Официально переговоры между Лондоном и Брюсселем должны стартовать после того, как британский парламент даст
Таким образом, уже на следующий день, 14 марта,
Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС прошел 23 июня прошлого года, на нем победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.