Великобритания покинет ЕС в марте 2019 года

ЛОНДОН, 12 марта. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис заявил в эфире вещательной корпорации Би-би-си, что Великобритания покинет Евросоюз в марте 2019 года.

«Это произойдет в марте 2019 года», — сказал он, отвечая на вопрос ведущего, когда Великобритания выйдет из ЕС.

«Решение выйти из ЕС было принято британским народом на референдуме в июне прошлого года. И это должно произойти», — отметил Дэвис, подчеркнув, что британский парламент не вправе наложить вето и правительство намеренно осуществить Brexit на «максимально, насколько это возможно, выгодных условиях».

Британский министр отверг утверждения, что у правительства нет «плана на случай непредвиденных обстоятельств» при ведении переговоров. Он также призвал парламент поддержать в понедельник законопроект (билль) о Brexit. «Мы собираемся сделать это (принять билль). Пожалуйста, не связывайте руки премьер-министра в этом процессе», — добавил он.