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14:29 (мск), источник: РИА Новости

Пак Кын Хе покинула президентский дворец

ТОКИО, 12 мар — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Отстраненная от должности глава Южной Кореи Пак Кын Хе, импичмент которой ранее утвердил конституционный суд, покинула официальную резиденцию президента.

Источник: Reuters

Трансляция от Голубого дворца ведется в прямом эфире телеканала YTN.

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Кортеж покинул территорию дворца в 19.17 по местному времени (13.17 мск), хотя ранее сообщалось, что выезд отстраненного президента состоится до 18.00 (12.00 мск). Из Голубого дворца Пак Кын Хе направится в частные апартаменты в Сеуле.

У ее дома уже собрались сотни сторонников, призывающих отменить импичмент. Район вокруг апартаментов Пак Кын Хе взят под усиленную охрану полиции.

В пятницу конституционный суд Южной Кореи утвердил решение об импичменте президента в связи с коррупционным скандалом. Импичмент был объявлен парламентом 9 декабря прошлого года.

Комментарии
3
Сергей Зауглов
Наш Путлер в миллион раз сильней погряз в коррупции, но держится за власть всеми силами и просто так уходить не собирается!!! А русские, в отличие от корейцев, все терпят! Друзья, посмотрите в ютубе расследование Навального про коррупцию Медведева. Обалдеете! Называется он не Димон.
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А Б
Действия президента Южной Кореи, отстранённой от должности в результате импичмента, являются ярким примером приверженности высшего должностного лица страны принципам демократии и закона. Многим лидерам других государств, называющих себя демократическими, неплохо было бы взять пример с лидера Южной Кореи.
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Северный Мишка
АБДУБ
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