Пак Кын Хе покинула президентский дворец

Кортеж покинул территорию дворца в 19.17 по местному времени (13.17 мск), хотя ранее сообщалось, что выезд отстраненного президента состоится до 18.00 (12.00 мск). Из Голубого дворца Пак Кын Хе направится в частные апартаменты в Сеуле.

У ее дома уже собрались сотни сторонников, призывающих отменить импичмент. Район вокруг апартаментов Пак Кын Хе взят под усиленную охрану полиции.

В пятницу конституционный суд Южной Кореи утвердил решение об импичменте президента в связи с коррупционным скандалом. Импичмент был объявлен парламентом 9 декабря прошлого года.