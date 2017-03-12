В Крыму закроют представительство Башкирии

Напомним, представительство Башкирии в Крыму было создано в начале 2014 года.

Перед ним были поставлены задачи установить сотрудничество между Башкирией и Крымом, а также скоординировать процесс отправки гуманитарной помощи из нашей республики в населенные пункты Крыма и организовывать там детский отдых.