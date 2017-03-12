Антон Алиханов: «Попыток коррумпировать представителей власти мы не допустим»

Такую позицию он выразил на оперативном совещании, состоявшемся на минувшей неделе. Как пояснил глава региона, он имел в виду неформальные соглашения, которые заключают министры со сторонними лицами.

Антон Алиханов, глава региона: «К официальным лицам, министрам правительства подходят какие-то товарищи и говорят: ну как мы с вами будем “договариваться”? Попыток коррумпировать представителей власти и склонить их к каким-то незаконным действиям, договариваться где-то за спиной — вот этого мы не допустим. Я очень надеюсь, что мой посыл будет услышан, и коллеги перестанут думать, что чиновники — это те люди, с которым можно договариваться о чём-то на стороне путём шантажа, подкупа или каких-то других действий».