Антон Алиханов: «Попыток коррумпировать представителей власти мы не допустим»
Глава Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал своё заявление о том, что прежняя система договорённостей с властью больше не действует.
Глава Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал своё заявление о том, что прежняя система договорённостей с властью больше не действует.
Такую позицию он выразил на оперативном совещании, состоявшемся на минувшей неделе. Как пояснил глава региона, он имел в виду неформальные соглашения, которые заключают министры со сторонними лицами.
Антон Алиханов, глава региона: «К официальным лицам, министрам правительства подходят