Прокуратура РФ утверждает, что Янукович проживает в Ростове, свидетели это отрицают, — Кравченко
Военная прокуратура получила информацию, что Янукович проживает не в Ростове, а в Подмосковье.
Военная прокуратура получила информацию, что Янукович проживает не в Ростове, а в Подмосковье.
Прокуратура Российской Федерации утверждает, что
«Генеральная прокуратура РФ сообщила нам ложный адрес проживания подозреваемого Виктора Януковича. После того, как мы направили на все возможные адреса проживания и местонахождения Януковича подозрение, а именно по адресу, сообщенному Генпрокуратурой РФ в
При этом он отметил, что следствие не располагает точной информацией, где проживает Янукович, но принимает все возможные меры, чтобы это установить.
Отметим, что генеральная прокуратура РФ в ответ на запрос Генпрокуратуры Украины сообщила, что готова организовать допрос
В то же время Кравченко заявил, что украинские правоохранители не будут участвовать в допросе
Позднее Кравченко сообщил, что Генпрокуратура РФ сообщила фейковый адрес регистрации Виктора Януковича. Позже появилась копия пояснительной записки курьерской службы «Димекс», на которую ссылался в данном вопросе Кравченко. В ней указано, что «к курьеру вышла неизвестная женщина в форменной одежде, переписала контактные данные курьера и отказалась принимать документ».