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13:48 (мск), источник: 112.ua

Прокуратура РФ утверждает, что Янукович проживает в Ростове, свидетели это отрицают, — Кравченко

Военная прокуратура получила информацию, что Янукович проживает не в Ростове, а в Подмосковье.

Источник: 112.ua

Прокуратура Российской Федерации утверждает, что экс-президент Украины Виктор Янукович проживает в Ростове, однако свидетели это отрицают.

«Генеральная прокуратура РФ сообщила нам ложный адрес проживания подозреваемого Виктора Януковича. После того, как мы направили на все возможные адреса проживания и местонахождения Януковича подозрение, а именно по адресу, сообщенному Генпрокуратурой РФ в Ростове-на-Дону, но нам сообщили, что там находятся складские помещения, мы направили повторный запрос в Генпрокуратуру РФ, чтобы нам сообщили, конкретный, точный адрес проживания. В ответ мы получили, что и адрес в Ростове-на-Дону является правдивым, но никаких подтверждающих документов нам не предоставили. Кроме этого важна информация, после допроса двух свидетелей по этому уголовному производству, они сказали, что Янукович проживает не в Ростове-на-Дону, а под Москвой», — рассказал Кравченко.

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При этом он отметил, что следствие не располагает точной информацией, где проживает Янукович, но принимает все возможные меры, чтобы это установить.

Отметим, что генеральная прокуратура РФ в ответ на запрос Генпрокуратуры Украины сообщила, что готова организовать допрос экс-президента Украины Януковича на территории РФ в присутствии украинских следователей.

В то же время Кравченко заявил, что украинские правоохранители не будут участвовать в допросе экс-президента Украины Виктора Януковича на территории РФ.

Позднее Кравченко сообщил, что Генпрокуратура РФ сообщила фейковый адрес регистрации Виктора Януковича. Позже появилась копия пояснительной записки курьерской службы «Димекс», на которую ссылался в данном вопросе Кравченко. В ней указано, что «к курьеру вышла неизвестная женщина в форменной одежде, переписала контактные данные курьера и отказалась принимать документ».

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