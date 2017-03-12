Глава МИД Люксембурга завтра посетит Мариуполь и линию разграничения на Донбассе
В Украине дипломат будет пребывать
В Украине дипломат будет пребывать
Стали известны подробности визита делегации министерства иностранных и европейских дел Люксембурга в Украине: 13 марта она посетит прифронтовой Мариуполь и линию соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.
Дипломата будет сопровождать украинский коллега Павел Климкин.
«Целью визита является ознакомление с Мариуполем, посещение линии соприкосновения и обсуждение вопросов дальнейшего сотрудничества с председателем Донецкой областной ВГА Павлом Жебривским и городским головой Мариуполя Вадимом Бойченко», — отметили в городском совете.
Ранее стало известно, что Украину