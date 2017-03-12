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15:38 (мск), источник: 112.ua

Глава МИД Люксембурга завтра посетит Мариуполь и линию разграничения на Донбассе

В Украине дипломат будет пребывать 13—14 марта.

Источник: 112.ua

Стали известны подробности визита делегации министерства иностранных и европейских дел Люксембурга в Украине: 13 марта она посетит прифронтовой Мариуполь и линию соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

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Дипломата будет сопровождать украинский коллега Павел Климкин.

«Целью визита является ознакомление с Мариуполем, посещение линии соприкосновения и обсуждение вопросов дальнейшего сотрудничества с председателем Донецкой областной ВГА Павлом Жебривским и городским головой Мариуполя Вадимом Бойченко», — отметили в городском совете.

Ранее стало известно, что Украину 13—14 марта с рабочим визитом посетит министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн, сообщили в пресс-службе отечественного МИД.

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