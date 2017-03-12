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17:12 (мск), источник: ТАСС

Джонсон: у Лондона нет доказательств причастности РФ к хакерским атакам против Запада

При этом глава британского МИД считает, что у России есть возможности для совершения подобных атак.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 12 марта. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Великобритания не располагает доказательствами причастности России к хакерским атакам против стран Запада. Об этом в воскресенье заявил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон в эфире телеканала ITV.

У нас нет доказательств, что в данный момент Россия предпринимает попытки для подрыва нашего демократического процесса. В действительности у нас нет доказательств
Борис ДжонсонГлава МИД Великобритании

Джонсон при этом выразил мнение, что у РФ есть возможности для совершения подобных атак. «У нас есть достаточно подтверждений, что русские способны на это», — добавил британский дипломат.

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Говоря о двухсторонних отношениях России и Великобритании, Джонсон выразил сожаление о том, что прежняя «дружба между странами не может продолжаться».

«Мое личное ощущение — это глубокая-глубокая печаль. Если вы вспомните о событиях примерно 10-летней давности, когда я стал мэром Лондона, то мы проходили через достаточно хороший этап наших отношений с Россией. У нас были огромные входящие инвестиции, мы привыкли к российским фестивалям на Трафальгарской площади, мы радовались дружбе и партнерству между Великобританией и РФ», — сказал министр.

«В этой связи нам нужен двойной подход. Как ранее сказала премьер-министр (Тереза Мэй), мы должны сотрудничать, но остерегаться», — подытожил дальнейший план развития отношения между Москвой и Лондоном британский политик.

Ожидается, что Джонсон отправится в ближайшие недели в Москву по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова

Переговоры будут посвящены российско-британским отношениям и ряду текущих международных вопросов, включая Сирию и Украину, по которым между странами сохраняются существенные разногласия, сообщил ранее пресс-секретарь МИД Великобритании.

Комментарии
2
Сергей Веллер
Отсутствие у АБ своего мнения в том, что в данный момент РФ не предпринимает попытки для подрыва демократического процесса, осуществляемого в Великобритании и других странах Европы, не говорит о том, что попытки АБ включить свой мозг не предпринимались в прошлом или не будут предприниматься в будущем.
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А Б
Отсутствие доказательств того, что в данный момент РФ не предпринимает попытки для подрыва демократического процесса, осуществляемого в Великобритании и других странах Европы, не говорит о том, что эти попытки не предпринимались в прошлом или не будут предприниматься в будущем.
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