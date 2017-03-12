Джонсон: у Лондона нет доказательств причастности РФ к хакерским атакам против Запада

ЛОНДОН, 12 марта. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Великобритания не располагает доказательствами причастности России к хакерским атакам против стран Запада. Об этом в воскресенье заявил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон в эфире телеканала ITV.

У нас нет доказательств, что в данный момент Россия предпринимает попытки для подрыва нашего демократического процесса. В действительности у нас нет доказательств

Джонсон при этом выразил мнение, что у РФ есть возможности для совершения подобных атак. «У нас есть достаточно подтверждений, что русские способны на это», — добавил британский дипломат.

Маккейн полагает, что WikiLeaks связана с РФ, но доказательств не имеет

Говоря о двухсторонних отношениях России и Великобритании, Джонсон выразил сожаление о том, что прежняя «дружба между странами не может продолжаться».

«Мое личное ощущение — это глубокая-глубокая печаль. Если вы вспомните о событиях примерно 10-летней давности, когда я стал мэром Лондона, то мы проходили через достаточно хороший этап наших отношений с Россией. У нас были огромные входящие инвестиции, мы привыкли к российским фестивалям на Трафальгарской площади, мы радовались дружбе и партнерству между Великобританией и РФ», — сказал министр.