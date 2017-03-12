Джонсон: у Лондона нет доказательств причастности РФ к хакерским атакам против Запада
При этом глава британского МИД считает, что у России есть возможности для совершения подобных атак.
При этом глава британского МИД считает, что у России есть возможности для совершения подобных атак.
ЛОНДОН, 12 марта. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Великобритания не располагает доказательствами причастности России к хакерским атакам против стран Запада. Об этом в воскресенье заявил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон в эфире телеканала ITV.
У нас нет доказательств, что в данный момент Россия предпринимает попытки для подрыва нашего демократического процесса. В действительности у нас нет доказательств
Джонсон при этом выразил мнение, что у РФ есть возможности для совершения подобных атак. «У нас есть достаточно подтверждений, что русские способны на это», — добавил британский дипломат.
Говоря о двухсторонних отношениях России и Великобритании, Джонсон выразил сожаление о том, что прежняя «дружба между странами не может продолжаться».
«Мое личное ощущение — это
«В этой связи нам нужен двойной подход. Как ранее сказала
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