Елисеев сообщил, когда Украине дадут безвиз
Заместитель главы АП Украины Константин Елисеев заявил, что юридическое решение о безвизе для Украины может буть принято в июне 2017 года.
Заместитель главы АП Украины Константин Елисеев заявил, что юридическое решение о безвизе для Украины может буть принято в июне 2017 года.
Юридическое решение о безвизе может быть принято уже в середине июня 2017 года. Об этом в интервью «Громадському» заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.
«Мы рассчитываем, что в начале апреля Европарламент поставит окончательную точку в вопросе визовой либерализации, примет соответствующее решение. После этого мяч перейдет на поле
По словам Елисеева, для получения Украиной безвиза сейчас нет никаких политических препятствий, теперь это вопрос лежит исключительно в
«Президент дал четкие указания всем нашим дипучреждениям в
Напомним, что 9 марта комитет Европарламента по юстиции принял безвиз для Украины.