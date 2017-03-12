Елисеев сообщил, когда Украине дадут безвиз

Юридическое решение о безвизе может быть принято уже в середине июня 2017 года. Об этом в интервью «Громадському» заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.

«Мы рассчитываем, что в начале апреля Европарламент поставит окончательную точку в вопросе визовой либерализации, примет соответствующее решение. После этого мяч перейдет на поле стран-членов Евросоюза, то есть Совета ЕС, который должен в течение достаточно скорого периода времени принять решение. И я рассчитываю, что уже к середине июня Украина получит юридическое решение о безвизовом режиме поездок», — сказал он.

По словам Елисеева, для получения Украиной безвиза сейчас нет никаких политических препятствий, теперь это вопрос лежит исключительно в технико-юридической плоскости.

«Президент дал четкие указания всем нашим дипучреждениям в странах-членах Шенгенской зоны делать все возможное, чтобы даже технических барьеров на пути для получения визовой либерализации неожиданно не появилось», — добавил заместитель главы Администрации президента.

Напомним, что 9 марта комитет Европарламента по юстиции принял безвиз для Украины.