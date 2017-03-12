Высший совет правосудия впервые дала разрешение на арест судьи

Генпрокуратура подозревает его в вымогательстве и желании получения неправомерной выгоды за счет участников дела, которое он ведет, информирует «Общественное».

Прокуратура просила о мере пресечения в виде содержания под стражей, поскольку следствие считает, что он может оказать давление на свидетелей и воспользоваться связями в правоохранительных органах с целью избежания правосудия.

Кроме того, прокуратура подозревает, что судья может извратить или уничтожить доказательства по делу и оказать давление на судей, на которых перераспределены дело, в котором Бобовського подозревают в совершении неправомерных действий. Также есть оперативные данные, что судья может уехать за границу и скрываться от органов следствия.

«Общественное» отмечает, что это первый случай, когда Высший совет правосудия рассматривала вопрос предоставления согласия на получение судьи под стражей, поскольку до начала реформы судопроизводства вопрос неприкосновенности судей было в компетенции Верховной Рады.

Напомним, что 5 января вступил в силу закон «О Высшем совете юстиции».