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17:58 (мск), источник: РИА Новости

Россия не будет инициировать вопрос об ослаблении санкций, заявил Песков

ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Россия не будет инициировать вопрос об ослаблении санкций против нее, это прерогатива США, которые их ввели, заявил в воскресенье телеканалу CNN пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Телеведущий спросил его, ожидает ли Москва смягчения санкций от новой администрации США.

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«Этот вопрос никогда не обсуждался», — сказал Песков, добавив, что санкции ввели США и вопрос об их отмене должен обсуждаться, когда к этому будет готов Вашингтон.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики.

В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Комментарии
2
Сергей Разумный
Забыть нужно про санкции. Никогда их не снимут.
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Супер Справедливость
А что еще ему остается говорить???. Вряд ли в скором времени хоть какие то ослабления будут.. Скорее наоборот.
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