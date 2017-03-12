Россия не будет инициировать вопрос об ослаблении санкций, заявил Песков

«Этот вопрос никогда не обсуждался», — сказал Песков, добавив, что санкции ввели США и вопрос об их отмене должен обсуждаться, когда к этому будет готов Вашингтон.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики.

В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.