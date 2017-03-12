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17:55 (мск), источник: Sputnik.by

Съемочная группа телеканала «Белсат» задержана в Орше

Оператор был отпущен из РОВД спустя час, журналистке грозит административный арест на 15 суток. По данным телеканала, в РОВД прибыли судьи.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Правоохранительные органы в Орше задержали съемочную группу телеканала «Белсат», которая прибыла в районный центр для освещения проходившего там в воскресенье «Марша нетунеядцев», сообщает сайт телеканала.

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Журналисты вели онлайн-репортаж с проходившей несанкционированной акции, а затем, когда она завершилась, направились в Оршанский РОВД, куда ранее был доставлен оппозиционный политик Павел Северинец. В составе съемочной группы были видеооператор Александр Борозенко и журналист Екатерина Андреева.

«Борозенко отпустили через час, Андреевой угрожают арестом на 15 суток. В здание РОВД прибыли судьи», — сообщает телеканал.

На сайте отмечается, что в воскресенье съемочная группа телеканала «Белсат» была задержана в Бресте, где проходила аналогичная акция.

Ранее Sputnik сообщал, что в первой половине дня в Орше на железнодорожном вокзале были задержаны корреспонденты ряда белорусских СМИ. После выяснения их личностей и проверки документов журналистов отпустили.

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