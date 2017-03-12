Съемочная группа телеканала «Белсат» задержана в Орше

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Правоохранительные органы в Орше задержали съемочную группу телеканала «Белсат», которая прибыла в районный центр для освещения проходившего там в воскресенье «Марша нетунеядцев», сообщает сайт телеканала.

Журналисты вели онлайн-репортаж с проходившей несанкционированной акции, а затем, когда она завершилась, направились в Оршанский РОВД, куда ранее был доставлен оппозиционный политик Павел Северинец. В составе съемочной группы были видеооператор Александр Борозенко и журналист Екатерина Андреева.

«Борозенко отпустили через час, Андреевой угрожают арестом на 15 суток. В здание РОВД прибыли судьи», — сообщает телеканал.

На сайте отмечается, что в воскресенье съемочная группа телеканала «Белсат» была задержана в Бресте, где проходила аналогичная акция.

Ранее Sputnik сообщал, что в первой половине дня в Орше на железнодорожном вокзале были задержаны корреспонденты ряда белорусских СМИ. После выяснения их личностей и проверки документов журналистов отпустили.