Маккейн: Трамп обязан представить доказательства о прослушке его разговоров

«Президент Трамп должен представить не только разведывательному сообществу, но и всему американскому народу доказательства вины Барака Обама», — сказал Маккейн в эфире телекомпании CNN.
По его словам, «если бывший президент Обама нарушил закон, мы имеем серьезную проблему»
«Трамп должен дать задний ход или предоставить доказательства», — отметил сенатор.
Он подчеркнул, что данная ситуация может отразиться на доверии американского народа своему правительству.
На прошлой неделе Трамп, вступивший в должность президента США 20 января, написал в своем микроблоге в Twitter, что ему стало известно, что за месяц до выборов в ноябре прошлого года бывший в тот момент главой государства Барак Обама приказал организовать прослушивание его разговоров.
В субботу стало известно, что члены спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США ждут от Белого дома доказательств слов Трампа до понедельника. По информации CNN, Белый дом не исключает, что не предоставит эти сведения к данному сроку.