Маккейн: Трамп обязан представить доказательства о прослушке его разговоров

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«Президент Трамп должен представить не только разведывательному сообществу, но и всему американскому народу доказательства вины Барака Обама», — сказал Маккейн в эфире телекомпании CNN.

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По его словам, «если бывший президент Обама нарушил закон, мы имеем серьезную проблему»

«Трамп должен дать задний ход или предоставить доказательства», — отметил сенатор. Он подчеркнул, что данная ситуация может отразиться на доверии американского народа своему правительству. На прошлой неделе Трамп, вступивший в должность президента США 20 января, написал в своем микроблоге в Twitter, что ему стало известно, что за месяц до выборов в ноябре прошлого года бывший в тот момент главой государства Барак Обама приказал организовать прослушивание его разговоров.