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19:00 (мск), источник: Обозреватель

В России решили усложнить предоставление гражданства для украинцев

Новый законопроект предлагает давать гражданство РФ «по праву почвы».

В Государственной Думе России подготовлен законопроект, который затрудняет получение вида на жительство и вступление в российское гражданство «носителей русского языка», имеющих гражданство Украины.

Об этом говорится в пояснительной записке к документу, пишет Meduza.

Законопроект, в частности, предлагает давать российское гражданство «по праву почвы», то есть тем, кто родился в РФ или у кого на территории страны родились родственники по прямой восходящей линии.

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При этом возможность получения гражданства «по праву почвы» в законопроекте предусмотрена только для «носителей русского языка». Подтвердить данный статус должна специальная комиссия.

По нынешним законам, претендовать на статус «носителя русского языка» могут только те, кто постоянно проживает на территории России, а также те, кто проживал или чьи родственники по прямой восходящей линии проживали в Советском союзе или Российской империи в пределах современных российских границ.

Также законопроект предусматривает, что «носителям русского языка» уже не нужно будет предоставлять документ от «полномочного органа иностранного государства», удостоверяющий выход из иного гражданства.

«Процедуры получения вида на жительство и самого гражданства РФ поставлены в зависимость от иностранных регламентов, от волюнтаризма иностранных чиновников, от политических проблем и текущих взаимоотношений между Россией и страной гражданства носителя русского языка», — сказано в пояснительной записке.

Документ уже одобрил профильный комитет парламента и рекомендован к рассмотрению. Дата рассмотрения поправок в первом чтении пока не установлена.

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