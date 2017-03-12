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20:16 (мск), источник: РБК

В Госдуме предложили новый принцип получения гражданства

Депутаты Госдумы, среди которых Константин Затурин и Наталья Поклонская, разработали законопроект, который предлагает ввести новый принцип получения гражданства на основе «права почвы».

Источник: Reuters

Законопроект уже получил положительное заключение комитета Госдумы по делам национальностей, заявил «РИА Новости» председатель комитета Руслан Бальбек.

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«Основным критерием будет являться знание русского языка, а также берется за основу связь с территориями Советского Союза и Российской империи», — сказал Бальбек.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, депутаты предлагают дать право проходить собеседование на признание носителем русского языка выходцам из стран, которые некогда входили в состав СССР или Российской империи, а также тем, кто имеет родственников в таких странах по прямой восходящей линии.

Сейчас пройти комиссию на признание носителем русского языка могут указанные лица, которые постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории России либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы Российской Федерации.

В пояснительной записке отмечается, что такие меры объясняются тем, что «документально подтвердить постоянное проживание значительно труднее, чем рождение»

«Право почвы» — юридический термин, закрепляющий право приобретения гражданства в силу рождения на территории государства.

Комментарии
1
Лука
Полная ЧЕПУХА !!! Знание языка не показатель ! У них показатель уметь считать рубли . Я служил с узбеками и что? Они так и остались узбеками , за два года они так и не научились хорошо говорить по русски! Видно нашим правителям бесплатной рабочей силы не хватает.
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