В Госдуме предложили новый принцип получения гражданства

«Основным критерием будет являться знание русского языка, а также берется за основу связь с территориями Советского Союза и Российской империи», — сказал Бальбек.



Как следует из пояснительной записки к законопроекту, депутаты предлагают дать право проходить собеседование на признание носителем русского языка выходцам из стран, которые некогда входили в состав СССР или Российской империи, а также тем, кто имеет родственников в таких странах по прямой восходящей линии.

Сейчас пройти комиссию на признание носителем русского языка могут указанные лица, которые постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории России либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы Российской Федерации.