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20:01 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Кличко грозит увольнениями за плохую уборку Киева

Как заявил Кличко, все силы будут брошены на то, чтобы привести улицы в порядок, а главы районов столицы будут нести персональную ответственность за невыполнение обязанностей.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для того, чтобы привести город в порядок к весне, необходимо около 2 недель. Об этом сообщает «Корреспондент».

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По словам Кличко, все силы будут брошены на то, чтобы привести улицы в порядок, а главы районов столицы будут нести персональную ответственность за невыполнение обязанностей.

«Каждый глава районной администрации ответственный за уборку территории в своем районе. Каждый раз, когда провожу совещания с руководителями районов, я напоминаю им: это ваша работа, и если территория не будет убрана, то будете нести персональную ответственность за невыполнение своих обязанностей», — подчеркнул мэр.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть поставила перед собой задачу за 3−4 года значительно улучшить состояние киевских дорог.

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