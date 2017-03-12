Кличко грозит увольнениями за плохую уборку Киева

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что для того, чтобы привести город в порядок к весне, необходимо около 2 недель. Об этом сообщает «Корреспондент».

По словам Кличко, все силы будут брошены на то, чтобы привести улицы в порядок, а главы районов столицы будут нести персональную ответственность за невыполнение обязанностей.

«Каждый глава районной администрации ответственный за уборку территории в своем районе. Каждый раз, когда провожу совещания с руководителями районов, я напоминаю им: это ваша работа, и если территория не будет убрана, то будете нести персональную ответственность за невыполнение своих обязанностей», — подчеркнул мэр.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть поставила перед собой задачу за 3−4 года значительно улучшить состояние киевских дорог.