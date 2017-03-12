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21:14 (мск), источник: ТАСС

Глава МВД ФРГ выступил против агиткампаний турецких политиков в Германии

БЕРЛИН, 12 марта. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Глава МВД ФРГ Томас де Мезьер считает, что турецким политикам не следует вести в Германии агитационную кампанию, посвященную поправкам в конституцию Турции. Такое мнение он выразил в воскресенье в эфире телеканала ARD.

Источник: Reuters

«Я против этого. Здесь нечего делать избирательной борьбе Турции», — сказал де Мезьер. По его словам, в самой Турции не разрешается вести избирательную кампанию за рубежом, но зачастую выступления политиков не заявляются как предвыборные мероприятия.

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Касаясь возможности введения запрета на въезд в ФРГ отдельных политиков, глава МВД отметил, что это, в частности, регулирует уголовный кодекс. «Тот, кто ругает Федеративную Республику или ее конституционный порядок и злонамеренно высказывает свое презрение по отношению к ним, совершает уголовно наказуемое деяние», — указал министр.

Ранее в Германии были запрещены выступления турецких политиков, которые должны были агитировать за внесение поправок в конституцию Турции. В частности, власти Гамбурга отменили мероприятие с участием главы турецкого МИД, который в итоге выступал с крыльца резиденции генерального консула. Президент Турции Тайип Эрдоган сравнил такие запреты с действиями нацистов.

Напряженность вокруг выступлений турецких политиков в Европе сохраняется уже вторую неделю. Члены турецкого правительства проводят политическую кампанию в ряде европейских стран в поддержку конституционной реформы в Турции.

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