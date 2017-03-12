Минфин Германии поставил под вопрос финансовую помощь Турции после скандала

«При таких обстоятельствах, конечно, очень сложно продолжать работать над этим. Мы не хотим обострять ситуацию, все в правительстве Германии с этим согласны, мы только хотим, чтобы Турция вернулась к благоразумию», — приводит агентство слова Шойбле.

Отношения между Берлином и Анкарой обострились после ареста немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля в Стамбуле. Он подозревается турецкими властями в «участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма». Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Анкары освободить Юджеля и соблюдать свободу СМИ.

Протестующие заменили голландский флаг турецким на консульстве Нидерландов в Стамбуле.