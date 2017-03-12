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21:20 (мск), источник: РИА Новости

Минфин Германии поставил под вопрос финансовую помощь Турции после скандала

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил о трудностях, связанных с продолжением работы с Турцией по экономической помощи из-за скандала с визитами турецких министров в некоторые страны ЕС, а также арестом немецкого журналиста турецкого происхождения в Стамбуле, передает агентство Рейтер.

Источник: РИА Новости

«При таких обстоятельствах, конечно, очень сложно продолжать работать над этим. Мы не хотим обострять ситуацию, все в правительстве Германии с этим согласны, мы только хотим, чтобы Турция вернулась к благоразумию», — приводит агентство слова Шойбле.

Отношения между Берлином и Анкарой обострились после ареста немецкого журналиста турецкого происхождения Дениза Юджеля в Стамбуле. Он подозревается турецкими властями в «участии в террористической организации, неправомерном использовании данных, пропаганде терроризма». Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Анкары освободить Юджеля и соблюдать свободу СМИ.

Протестующие заменили голландский флаг турецким на консульстве Нидерландов в Стамбуле.

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