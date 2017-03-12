Белорусское ТВ предупредило о провокациях на День воли в Минске

«Я думаю, будут провокации. Потому что в этих акциях принимают участие люди, которые известны такими действиями», — сказал Позняк.

В частности, телеканал показал видеозапись находящегося за пределами страны главы Консервативно-Христианской партии БНФ Зенона Позняка, который высказал такое мнение.

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Белорусский государственный телеканал «Беларусь 1» в воскресном вечернем эфире предупредил граждан страны о том, что 25 марта в Минске на несанкционированной акции в честь Дня воли готовятся провокации.

Он отметил, что самой крупной провокацией белорусской оппозиции считает события декабря 2010 года после президентских выборов в стране.

Телеканал сделал акцент и на том, как обсуждается в Байнете недавнее специальное расследование журналистов «Беларусь 1» под названием «Звонок другу». При этом было подчеркнуто, что репортаж был посвящен не тем людям, которые оказались втянутыми в несанкционированные акции протеста, а оппозиционным белорусским политикам, которые разворачивают эти действия на деньги иностранных спонсоров и имеют связи с украинским криминальным бизнесом.

Было также отмечено, что события в Беларуси разворачиваются по известному сценарию всех цветных революций последнего времени, будь то события в Украине или в Сирии.

Телеканал напомнил, что на последнем совещании президент страны Александр Лукашенко потребовал от правоохранительных органов пресекать деятельность провокаторов, но при этом не мешать людям выражать свое мнение публично.

После этого в телесюжете были показаны кадры с состоявшегося в воскресенье в Орше «Марша нетунеядцев», когда к людям на площади обращался известный белорусский акционер Павел Северинец, который затем был задержан.

В телесюжете было подчеркнуто, что причина, по которой задержали оппозиционного активиста — именно в его провокационных действиях на несанкционированной акции.