Премьер Нидерландов отказался извиняться перед Турцией

Власти Нидерландов не пустили в страну самолет с главой МИД Турции, который планировал посетить в субботу митинг в Роттердаме, чтобы информировать турецких граждан в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

Добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась также министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее «нежелательным иностранцем» и выпроводили из страны.

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска.

«Не может быть и речи об извинении, они должны бы извиниться за то, что они сделали вчера», — заявил Рютте. В отношении турецкого министра по делам семьи, Рютте добавил, что правительство Нидерландов «хотело бы, чтобы она держалась на расстоянии». «Это привело к хаосу и картинам, которые мы видели вчера в центре Роттердама», — сказал премьер.