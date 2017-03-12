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12 марта, источник: РИА Новости

Премьер Нидерландов отказался извиняться перед Турцией

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Нидерландский премьер-министр Марк Рютте отказался принести извинения от лица правительства за отказ впустить в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, передает агентство Франс Пресс.

Источник: РИА Новости

Власти Нидерландов не пустили в страну самолет с главой МИД Турции, который планировал посетить в субботу митинг в Роттердаме, чтобы информировать турецких граждан в этой стране о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

Добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась также министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее «нежелательным иностранцем» и выпроводили из страны.

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска.

«Не может быть и речи об извинении, они должны бы извиниться за то, что они сделали вчера», — заявил Рютте. В отношении турецкого министра по делам семьи, Рютте добавил, что правительство Нидерландов «хотело бы, чтобы она держалась на расстоянии». «Это привело к хаосу и картинам, которые мы видели вчера в центре Роттердама», — сказал премьер.

Ранее полиция голландского Роттердама задержала 12 участников протеста у здания турецкого консульства из-за беспорядков. Собравшиеся протестовали против отказа властей Нидерландов разрешить въезд в страну главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу.

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